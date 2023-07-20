Реперка Alyona Alyona рассказала, как избавилась от длительной зависимости

Реперша Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперша Alyona Alyona ошеломила поклонников известием — ей удалось взять под контроль собственную силу воли. Звезда победила длительную вредную привычку.

Об этом реперша написала в своем Instagram.

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Мир новых ароматов и блюд

Реперша Alyona Alyona отмечает год без мяса и курения. По словам артистки, большинство ее команды — веганы и вегетарианцы. Звезде импонирует их образ жизни, духовная сторона их развития и стиль питания. Проводя много времени вместе, Alyona Alyona иногда месяцами не ела мясо. Но отказалась от него только год назад.

"В мою жизнь пришли перемены и осознание многих вещей. Тогда прошло полгода после начала полномасштабного вторжения, все вокруг меня начало меняться, на пути встречались новые люди. И хотя я уже давно жила без желчного пузыря и чувствовала, что переваривание мяса всегда для меня супертяжелое по ощущениям, но именно в июле прошлого года, в Австрии, в городе Грац, два новых человека в моем кругу общения стали финальной точкой в конечном решении", — пишет артистка.

По словам реперши Alyona, Alyona, на нее повлияли несколько друзей, среди которых певица Jerry Heil. В июле прошлого года звезда перестала курить и есть мясо.

Реперша Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Закончились мои постоянные бронхиты, зависимость от боржоми или мезима. Я открыла мир новых ароматов и новых блюд. Хотя рыба остается моим фаворитом и по сей день. Пока. Что дальше — жизнь покажет. От сахара, например, так вот взять и отказаться я не могу", — говорит артистка.

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