Реперша alyona alyona рассказала о впечатлениях от поездки на Донбасс

Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперша alyona alyona приехала в Донецкую области. Знаменитость побывала в Славянске и Краматорске.

В Instagram звезда поделилась кадрами, сделанными во время поездки.

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Это не просто города и села

Реперша призналась, что долгое время имела ложное представление о людях и жизни в Донетской области. По словам alyona alyona, она никогда не могла бы подумать, что будет раскрывать этот край именно с такой стороны.

Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Когда-то, еще при "царе Горохе", мы, тинейджеры, тусили в чатах, где был микс населения Украины. Именно там я, девочка из центрального региона, встретила ребят из Горловки и Макеевки. Теперь я понимаю, в каких "местах" находились и почему имели столько свободного времени. Но тогда я сделала огромный вывод о регионе из-за их массового неадекватного поведения, и заблокировала для себя внимание к тем местам, а потом началась война, мы с девушками в саду массово собирали помощь для АТО, рисунки детей, гуманитарную помощь для переселенцев, но совсем не пересекались с реальными людьми с Востока. Впоследствии семья оттуда стала нашими соседями. Хорошие, добрые люди. Которых я узнала в волонтерском центре после 24.02.2022…", — вспоминает alyona alyona.

На этот раз артистка увидела здания, улицы, ходила в магазины, смотрела на людей и внимательно слушала их: мимика, глаза, жесты, интонации. Звуки взрывов не утихают для них уже много лет.

Реперша alyona alyona рассказала о впечатлениях от поездки в Донбасс. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперша alyona alyona рассказала о впечатлениях от поездки в Донбасс. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперша alyona alyona рассказала о впечатлениях от поездки в Донбасс. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперша alyona alyona рассказала о впечатлениях от поездки в Донбасс. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперша alyona alyona рассказала о впечатлениях от поездки в Донбасс. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперша alyona alyona рассказала о впечатлениях от поездки в Донбасс. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Это не просто города и села. Это военные города и села. А главное — это украинские города и села. Они борются. И они поборют! И мы все вместе поборем. И останемся едиными, кто бы нас ни делил", — рассказала звезда.

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