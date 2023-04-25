Реперка alyona alyona згадала, як "вибивала" гроші з українців, коли працювала колектором

Реперка alyona alyona (Альона Савраненко). Фото: колаж Новини.LIVE

До того, як стати популярною в українському шоу-бізнесі, реперка alyona alyona (справжнє ім’я Альона Савраненко) працювала в багатьох сферах діяльності.

Про один з таких досвідів співачка розповіла в інтерв’ю телеведучій Олені Кравець на телеканалі "ДІМ".

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Подробиці

Реперка пригадала часи, коли працювала колектором, ще до позиції виховательки у дитячому садочку. Тоді майбутній зірці було 20 років. Офіс компанії був далеко — Альона жила в Баришівці Київської області, а їздити доводилося в столицю на станцію метро "Тараса Шевченка" (Поділ).

"Це колекторська компанія, тому ти проходиш довгу співбесіду, вчиш правила і законодавство, яке не можна порушувати — погрожувати вбивством, наприклад. Ти працюєш в рамках і просто телефонуєш, вчишся стояти на своєму. За перший місяць роботи я з 20 працівників посідала сьоме місце за успіхом", — розповіла alyona alyona.

За словами Савраненко, то дуже стресова робота. Працювати цілий день було неможливо, лише першу зміну або другу.

"Ця робота вчить холодним контактам, вчить тебе бути іншою людиною, говорити заготовленими текстами, морально давити і вибивати борги. Якщо мене за день сорок разів не слали на три букви, то це був лайтовий день. Стресостійкості вчить", — підсумувала реперка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що alyona alyona та інші українські артисти виступлять у фан-зоні "Євробачення-2023" в англійському місті Ліверпуль. Також ми розповідали, як анексія Криму вплинула на стосунки Альони Саврененко з хлопцем.