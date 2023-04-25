Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Реперка alyona alyona згадала, як "вибивала" гроші з українців, коли працювала колектором arrow

Реперка alyona alyona згадала, як "вибивала" гроші з українців, коли працювала колектором

25 квітня 2023 09:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Реперка alyona alyona згадала, як "вибивала" гроші з українців, коли працювала колектором
Реперка alyona alyona (Альона Савраненко). Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

До того, як стати популярною в українському шоу-бізнесі, реперка alyona alyona (справжнє ім’я Альона Савраненко) працювала в багатьох сферах діяльності. 

Про один з таких досвідів співачка розповіла в інтерв’ю телеведучій Олені Кравець на телеканалі "ДІМ". 

Читайте також:

Подробиці 

Реперка пригадала часи, коли працювала колектором, ще до позиції виховательки у дитячому садочку. Тоді майбутній зірці було 20 років. Офіс компанії був далеко — Альона жила в Баришівці Київської області, а їздити доводилося в столицю на станцію метро "Тараса Шевченка" (Поділ).

"Це колекторська компанія, тому ти проходиш довгу співбесіду, вчиш правила і законодавство, яке не можна порушувати — погрожувати вбивством, наприклад. Ти працюєш в рамках і просто телефонуєш, вчишся стояти на своєму. За перший місяць роботи я з 20 працівників посідала сьоме місце за успіхом", — розповіла alyona alyona.

За словами Савраненко, то дуже стресова робота. Працювати цілий день було неможливо, лише першу зміну або другу.

"Ця робота вчить холодним контактам, вчить тебе бути іншою людиною, говорити заготовленими текстами, морально давити і вибивати борги. Якщо мене за день сорок разів не слали на три букви, то це був лайтовий день. Стресостійкості вчить", — підсумувала реперка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що alyona alyona та інші українські артисти виступлять у фан-зоні "Євробачення-2023" в англійському місті Ліверпуль. Також ми розповідали, як анексія Криму вплинула на стосунки Альони Саврененко з хлопцем.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB