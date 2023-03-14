Реперка alyona alyona зізналась, як анексія Криму вплинула на її стосунки з хлопцем

Реперка alyona alyona

Реперка alyona alyona часто тішить шанувальників зворотнім зв’язком. Альона Савраненко (справжнє ім’я співачки) відповіла не деякі запитання фанатів. Одне з них було про особисте життя артистки.

Відео alyona alyona опублікувала у своїх Instastories.

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Реперку запитали, чи зустрічалась вона колись з людиною, яку не любила. alyona alyona пригадала історію знайомства з хлопцем з Криму через телефон. Скоріше за все, співачка мала на увазі популярні чати по телебаченню, в яких глядачі залишали свої номери, аби познайомитися та, можливо, знайти другу половинку. Втім, коли Альона зустрілась з хлопцем у реальному житті, її серце "не йокнуло".

Втім, друзі та рідні вмовили Савраненко дати йому шанс, бо той турбувався про неї та любив. І Альона продовжила ці стосунки. Але не надовго.

"А потім почалась анексія Криму, і нам перестало про що спілкуватися з ним абсолютно. І ми "в хламіну" з ним розіс**лися. Так любов і не прийшла", — зізналась alyona alyona.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця "Євробачення-2018" ізраїльська співачка Netta зачитала українською мовою реп разом з alyona alyona. Також ми розповідали, що alyona alyona отримала результати аналізів свого лікування.