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Рэперша alyona alyona вспомнила, как "выбивала" деньги из украинцев, когда работала коллектором

25 апреля 2023 09:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Рэперша alyona alyona вспомнила, как "выбивала" деньги из украинцев, когда работала коллектором
Рэперша alyona alyona (Алена Савраненко). Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

До того, как стать популярной в украинском шоу-бизнесе, рэперша alyona alyona (настоящее имя Алена Савраненко) работала во многих сферах деятельности. 

Об одном из таких опытов певица рассказала в интервью телеведущей Елене Кравец на телеканале "ДОМ".

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Подробности

Рэперша вспомнила времена, когда работала коллектором, еще до позиции воспитательницы в детском саду. Тогда будущей звезде было 20 лет.  Офис компании был далеко — Алена жила в Барышевке Киевской области, а ездить приходилось в столицу на станцию метро "Тараса Шевченко" (Подол).

"Это коллекторская компания, поэтому ты проходишь долгое собеседование, учишь правила и законодательство, которое нельзя нарушать угрожать убийством, например. Ты работаешь в рамках и просто звонишь, учишься стоять на своем. За первый месяц работы я из 20 работников занимала седьмое место" за успехом", — рассказала alyona alyona.

По словам Савраненко это очень стрессовая работа. Работать целый день было невозможно, только первую смену или вторую.

"Эта работа учит холодным контактам, учит тебя быть другим человеком, говорить заготовленными текстами, морально давить и выбивать долги. Если меня за день сорок раз не слали на три буквы, то это был лайтовый день. Стрессоустойчивости учит", —подытожила рэперша.

Напомним, ранее мы писали, что alyona alyona и другие украинские артисты выступят в фан-зоне Евровидения-2023 в английском городе Ливерпуль. Также мы рассказывали, как аннексия Крыма повлияла на отношения Алены Саврененко с парнем.

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