Рэпер alyona alyona призналась, как аннексия Крыма повлияла на ее отношения с парнем
Рэперша alyona alyona часто радует поклонников обратной связью. Алена Савраненко (настоящее имя певицы) ответила не на некоторые вопросы фанатов. Один из них был о личной жизни артистки.
Видео alyona alyona опубликовала в своих Instastories.
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Рэпершу спросили, встречалась ли она когда-нибудь с человеком, которого не любила. alyona alyona вспомнила историю знакомства с парнем из Крыма по телефону. Скорее всего, певица имела в виду популярные чаты по телевидению, в которых зрители оставляли свои номера, чтобы познакомиться и, возможно, найти вторую половинку. Впрочем, когда Алена встретилась с парнем в реальной жизни, ее сердце "не екнуло".
Впрочем, друзья и родные уговорили Савраненко дать ему шанс, потому что он заботился о ней и любил. И Алена продолжила эти отношения. Но недолго.
"А потом началась аннексия Крыма, и нам перестало о чем общаться с ним абсолютно. И мы "в хламину" с ним разо***лись. Так любовь и не пришла", — призналась alyona alyona.
Напомним, ранее мы писали, что победительница "Евровидения-2018" израильская певица Netta зачитала на украинском языке рэп вместе с alyona alyona. Также мы рассказывали, что alyona получила результаты анализов своего лечения.