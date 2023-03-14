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Рэпер alyona alyona призналась, как аннексия Крыма повлияла на ее отношения с парнем

14 марта 2023 11:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Рэпер alyona alyona
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Рэперша alyona alyona часто радует поклонников обратной связью. Алена Савраненко (настоящее имя певицы) ответила не на некоторые вопросы фанатов. Один из них был о личной жизни артистки.

Видео alyona alyona опубликовала в своих Instastories.

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Подробности

Рэпершу спросили, встречалась ли она когда-нибудь с человеком, которого не любила. alyona alyona вспомнила историю знакомства с парнем из Крыма по телефону. Скорее всего, певица имела в виду популярные чаты по телевидению, в которых зрители оставляли свои номера, чтобы познакомиться и, возможно, найти вторую половинку. Впрочем, когда Алена встретилась с парнем в реальной жизни, ее сердце "не екнуло".

Впрочем, друзья и родные уговорили Савраненко дать ему шанс, потому что он заботился о ней и любил. И Алена продолжила эти отношения. Но недолго.

"А потом началась аннексия Крыма, и нам перестало о чем общаться с ним абсолютно. И мы "в хламину" с ним разо***лись. Так любовь и не пришла", — призналась alyona alyona.

Напомним, ранее мы писали, что победительница "Евровидения-2018" израильская певица Netta зачитала на украинском языке рэп вместе с alyona alyona. Также мы рассказывали, что alyona получила результаты анализов своего лечения.

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