Что Решетник думает о хейте в свой адрес — ведущий объяснил поездки за границу

Украинский ведущий Григорий Решетник в проекте "Как ты?". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник дал откровенное интервью, в котором ответил на интересные вопросы. В частности, неизменный ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" рассказал, что он думает о хейте в его адрес по поводу выездов за границу.

Об этом Григорий Решетник рассказал во время интервью каналу "Люкс.ФМ" в YouTube.

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Комментарий Григория Решетника по поводу поездок за границу

Украинский ведущий объяснил свои поездки за границу и признался, что делает это согласно законодательству. Также он рассказал о том, почему они со своей женой Кристиной приняли решение уехать за границу, хотя они долгое время были в Украине.

"Для меня принципиально важно — это соблюдать законы. Когда я покидаю пределы страны, чтобы вывезти своих детей за границу, или по работе, то я делаю это официально. Ведь на сегодняшний день многодетному отцу разрешено официально уезжать за границу. Мы были полтора года в Украине, но для детей нужно солнце, отдых. Они прятались с нами в бомбоубежище, это морально сложно. Мы приняли решение, чтобы они отдохнули", — отметил Григорий Решетник.

Ведущий Григорий Решетник на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также известный ведущий высказался и о хейте, который он получает в свой адрес за заграничные поездки. Он отметил, что понимает тот факт, что сейчас всем очень сложно, поэтому они пытаются помогать таким людям.

"Я понимаю сейчас у всех очень сложная ситуация, я понимаю те семьи, защитников наших, защитниц. Это нереально просто разделить эту боль, но мы пытаемся помогать этим людям", — объяснил также украинский телеведущий.

Поездки Григория Решетника за границу

Иногда на странице украинского ведущего появляются кадры из-за границы, где он показывает себя с семьей. Например, недавно Григорий Решетник был в Праге вместе со своей женой Кристиной, где вел день рождения подруги семьи.

Он поделился семейными кадрами, где его можно увидеть с любимой у красиво украшенной фотозоны. Муж был в классическом черном костюме, а его жена — в коротком платье и туфлях на каблуках.

Григорий Решетник со своей супругой Кристиной в Праге. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Увидев кадры из Праги, подписчики украинского ведущего сразу начали обсуждать их.

Берите пример с Тараса Тополи и его жены. Три ребенка, а он все время был на передовой, и никогда с женой не хвастались столько на экране

Только и делают, что красуются на камеру. Позор! В стране война!

Позор!!!! Ребята на передовой гибнут, а Грише весело!!! А почему??? Потому что у Гриши нет на передовой из родственников никого, да и самого Гриши

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Григорий Решетник обратился к хейтерам.

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