Режисер "Білого лотоса" та Дженніфер Кулідж готують сюрприз для шанувальників

Фрагмент з серіалу "Білий лотос". Фото: HBO

Режисер, сценарист, продюсер та в цілому творець популярного американського серіалу "Білий лотос", який виходив на телеканалі HBO та отримав безліч нагород, Майкл Вайт заявив про плани зняти окремий сезон про героїню, в яку на екранах перевтілилась акторка Дженніфер Кулідж.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Подробиці

Майк Вайт відвідав фестиваль Vivid Sydney, де поділився планами. Так, наприклад, один із нових сезонів серіалу може бути присвячений героїні Дженніфер Кулідж, Тані Маккуоїд, яку полюбили глядачі.

"Я абсолютно впевнений, що це можливо. Ми з Кулідж щойно говорили про це. Це кумедна ідея. І можна зробити Дженніфер, знаєте, на 20 років молодше, це теж було б весело", — розповів режисер.

Вайт додав, що він мріє побувати на всіх континентах і який сезон він би хотів зняти в Австралії. Кулідж, до речі, також була присутньою на фестивалі. 61-річна зірка підтримала ідею Майкла і заявила, що не проти побачити свою героїню в далекій Австралії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Єва Лонгорія зустрілась із садівником-коханцем з серіалу "Відчайдушних домогосподарок". Також ми розповідали, що зірка серіалу "Венздей" вперше прокоментував звинувачення у сексуальному насильстві.