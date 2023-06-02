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Вийшов повний трейлер нового сезону сиквелу серіалу "Секс і місто"

2 червня 2023 09:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Вийшов повний трейлер нового сезону сиквелу серіалу "Секс і місто"
Акторки серіалу "І просто так". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Менш як три тижні залишається до прем’єри нового сезону сиквелу легендарного серіалу "Секс і місто", шоу "І просто так". Напередодні в мережі з’явився тізер. А тепер творці серіалу, серед яких і акторка, продюсерка Сара Джессіка Паркер, презентували повний трейлер. 

Він з'явився на YouTube-каналі HBO Max.

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Новий трейлер

У новому сезоні Керрі Бредшоу, яку грає Сара Джесіка Паркер, намагається жити і рухатися далі після несподіваної смерті Містера Біга. Вона сама пише електронного листа колишньому нареченому Ейдану Шоу, якого можна побачити наприкінці трейлера. 

Акторки Синтія Ніксон та Крістін Девіс повернулись до своїх ролей у новому сезоні. Героїня останньої, кумедна Шарлотта, знайде роботу. А героїня Синтії, Міранда, зануриться в проблеми в особистому житті. 

Про сиквел

"І просто так" позиціонується як нова глава "Секс і місто" — так серіал підписують на стрімінгових платформах, де він виходить. У ньому глядачі стежать за життям героїнь, проте історія розвивається за 20 років після закінчення оригінального шоу.

Величезним сюрпризом для шанувальників стане поява в сиквелі виконавиці ролі Саманти, Кім Кетролл. Також ми розповідали, скільки письменниця Джоан Роулінг отримала за дозвіл телевізійникам зняти серіал про Гаррі Поттера.

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