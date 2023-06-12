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Режиссер "Белого лотоса" и Дженнифер Кулидж готовят сюрприз для поклонников

12 июня 2023 09:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Режиссер "Белого лотоса" и Дженнифер Кулидж готовят сюрприз для поклонников
Фрагмент сериала "Белый лотос". Фото: HBO
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Режиссер, сценарист, продюсер и в целом создатель популярного американского сериала "Белый лотос", выходивший на телеканале HBO и получивший множество наград, Майкл Уайт заявил о планах снять отдельный сезон о героине, в которую на экранах превратилась актриса Дженнифер Кулидж.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Подробности

Майк Уайт посетил фестиваль Vivid Sydney, где поделился планами. Так, например, один из новых сезонов сериала может быть посвящен героини Дженнифер Кулидж, Тане Маккуойд, которую полюбили зрители.

"Я абсолютно уверен, что это возможно. Мы с Кулидж только что говорили об этом. Это забавная идея. И можно сделать Дженнифер, знаете, на 20 лет моложе, это тоже было бы весело", рассказал режиссер.

Уайт добавил, что он мечтает побывать на всех континентах и какой-то сезон он хотел бы снять в Австралии. Кулидж, кстати, также присутствовал на фестивале. 61-летняя звезда поддержала идею Майкла и заявила, что не прочь увидеть свою героиню в далекой Австралии.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Ева Лонгория встретилась с садовником-любовником из сериала "Отчаянных домохозяек". Также мы рассказывали, что звезда сериала "Уэнздей" впервые прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.

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