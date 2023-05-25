Режиссер Боднарчук рассказал, как Руслана стала рейдером на "Евровидении-2017"

Режиссер Олег Боднарчук и певица Руслана Лыжичко. Коллаж: Новини.LIVE

Как только улеглись страсти вокруг "Евровидения-2023", как поклонники конкурса обсуждают новый скандал. В этот раз режиссер Олег Боднарчук, работавший над постановкой номера группы TVORCHI, рассказал о непрофессиональном поведении певицы Русланы Лыжичко и ее команды.

Детали стали известны в интервью, вышедшем на YouTube-канале блогерши Алины Доротюк.

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Боднарчук, который сегодня, 25 мая, празднует 43-летие, рассказал, что он вместе с оргкомитетом музыкального конкурса работал над "Евровидением-2017", которое тогда проходило в Киеве. Организаторы планировали посвятить победившей в Швеции Джамале отдельный большой номер с использованием разнообразных технологий.

Впрочем, по словам Боднарчука, во время подготовки к конкурсу его команде начала мешать команда певицы Русланы Лыжичко, которую возглавлял ее муж Александр Ксенофонтов.

"Мы три месяца работали с приехавшей из Швеции командой. Много у нас было интересных идей. И в какой-то прекрасный момент команда Русланы с мужем Ксенофонтовым и с господином Грицаком рейдерски захватили процесс подготовки к "Евровидению", и нас всех смели буквально за один день", — признался Боднарчук.

Три месяца все контракты с подрядчиками блокировались намеренно.

"Эта команда не давала эти контракты подписывать, а потом она же обратилась с претензией. И в апреле, за месяц или полтора до "Евровидения", они по-рейдерски захватили всю эту подготовку", — шокировал признанием режиссер.

На "Евровидении-2017" Руслане предоставили возможность выступить с десятками танцорами. А у Джамалы, по словам Боднарчука, был посредственный номер.

То, что в этом году Руслана Лыжичко не пела на конкурсе в английском Ливерпуле, режиссер считает бумерангом за то, что она сделала в 2017 году.

Фрагмент в видео с 12:49.

Выступление Русланы в 2017 году

Выступление Джамалы в 2017 году

Напомним, ранее мы писали, что Руслана Лыжичко отметила свое 50-летие. Также мы рассказывали, что представительница Польши на "Евровидении" отреагировала на слухи о ее брате и россиянах.