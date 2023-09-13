Режисер Герман Нєнов створить шоу з легендарним хором Верьовки у США
Креативний директор Євробачення 2023 від України, режисер та кліпмейкер Герман Нєнов анонсував нову масштабну постановку. Режисер створить мультимедійне сучасне шоу за участі хору імені Г.Г.Верьовки та відомих українських зірок.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.
Благодійний шоу-проєкт "Ми — Українці", присвячений дню ЗСУ та 80-річчю хора імені Верьовки, відбудеться в Вашингтоні за підтримки Міністерства Культури України та Міністерства Закордонних Справ України.
Проєкт "Ми — Українці" має на меті привернути увагу всього світу до війни в Україні та до проблем, з якими зіткнулися її жителі. І наголосити на важливості систематичної підтримки гуманітарних ініціатив для українців у світі.
"Переді мною стоїть задача розробити нестандартну концепцію сучасного шоу, але при цьому не втратити наше національне глибоке коріння і показати всьому світу красу української культури. Для мене велика честь бути запрошеним доєднатись до такого івенту і нести культурний код України в світовому масштабі і демонструвати силу мистецтва на міжнародній арені", — прокоментував Нєнов.
Шоу відбудеться 6 грудня в Вашингтоні. В ньому приймуть участь багаточисельні українські зірки, організатори вже анонсували Олександра Усіка та відомого скрипаля Василя Попадюка, а імена інших повідомлять вже найближчим часом.
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