Режиссер Герман Ненов создаст шоу с легендарным хором Веревки в США

Режиссер Герман Ненов. Фото: менеджмент проекта.

Креативный директор Евровидения 2023 года от Украины, режиссер и клипмейкер Герман Ненов анонсировал новую масштабную постановку. Режиссер создаст мультимедийное современное шоу с участием хора имени Г.Г.Веревки и известных украинских звезд.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Благотворительный шоу-проект "Мы — Украинцы", посвященный дню ВСУ и 80-летию хора имени Веревки, состоится в Вашингтоне при поддержке Министерства культуры Украины и Министерства иностранных дел Украины.

Режиссер Герман Ненов. Фото: менеджмент проекта.

Цель "Мы — Украинцы" привлечь внимание всего мира к войне в Украине и к проблемам, с которыми столкнулись ее жители. И отметить важность систематической поддержки гуманитарных инициатив для украинцев в мире.

"Передо мной стоит задача разработать нестандартную концепцию современного шоу, но при этом не потерять наши национальные глубокие корни и показать всему миру красоту украинской культуры. Для меня большая честь быть приглашенным присоединиться к такому ивэнту и нести культурный код Украины в мировом масштабе и демонстрировать силу искусства на международной арене", — прокомментировал Ненов.

Хор имени Г.Г.Веревки. Фото: менеджмент проекта.

Шоу пройдет 6 декабря в Вашингтоне. В нем примут участие многочисленные украинские звезды, организаторы уже анонсировали Александра Усика и известного скрипача Василия Попадюка, а имена других сообщат уже в ближайшее время.

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