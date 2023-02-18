Семен Горов презентував документальний фільм про українських митців під час війни

Кадри з документального фільму "Спомин про майбутнє"

Український режисер Семен Горов презентував концептуальний документальний фільм "Спомин про майбутнє" про українських митців та їхню творчість під час війни.

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На створення фільму режисера надихнув однойменний музикальний твір видатного українського композитора, героя України Ігоря Поклада, який також став одним із героїв картини. Разом із дружиною він два тижні просидів без світла, їжі та води у підвалі свого будинку в окупованому Ворзелі, а на його подвірʼї у цей час стояло сім ворожих російських танків. У стрічці композиція "Спомин" лунає у виконанні оркестру НАОНІ.

"Кажуть, що кожне випробування містить у собі подарунок. Головне — не прогледіти його та прийняти. Війна руйнує життя і мистецтво, але у цих муках народжується нове мистецтво, нове життя! Цей фільм присвячений героїчному народу України. Тут кожен, наче жива антенна. Ти починаєш виловлювати сигнал, що виведе із цього моторошного сну до світла. Шукаєш його іскру всередині себе. Адже страшно не померти, страшно так і не спробувати жити. Ми не можемо програти, ми повинні перемогти", — розповів Семен Горов.

Матеріал для стрічки був відзнятий у Харкові, Одесі, Ворзелі та Ірпені. Герої фільму не поїхали зі своїх міст, бо вважають, що саме таким чином вони й чинять спротив.

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