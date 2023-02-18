Семен Горов представил документальный фильм об украинских художниках во время войны

Фото из документального фильма "Воспоминание о будущем"

Украинский режиссер Семен Горов представил концептуальный документальный фильм "Воспоминание о будущем" об украинских художниках во время войны.

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На создание фильма режиссера вдохновило одноименное музыкальное произведение выдающегося украинского композитора, героя Украины Игоря Поклада, также ставшего одним из героев картины. Вместе с женой он две недели просидел без света, пищи и воды в подвале своего дома в оккупированном Ворзеле, а во дворе в это время стояло семь вражеских российских танков. В ленте композиция "Спомин" звучит в исполнении оркестра НАОНИ.

"Говорят, что каждое испытание включает в себя подарок. Главное — не просмотреть его и принять. Война разрушает жизнь и искусство, но в этих муках рождается новое искусство, новая жизнь! Этот фильм посвящен героическому народу Украины. Здесь каждый как живая антенна. Ты начинаешь вылавливать сигнал, который выведет из этого жуткого сна к свету. Ищешь его искру внутри себя. Ведь страшно не умереть, страшно так и не попробовать жить. Мы не можем проиграть, мы должны победить", — рассказал Семен Горов.

Материал для ленты был отснят в Харькове, Одессе, Ворзеле и Ирпене. Герои фильма не уехали из своих городов, потому что считают, что именно таким образом они и сопротивляются.

Напомним, ранее мы говорили, что сценарий первого эпизода сериала "Поймать Кайдаша" выставили на благотворительный аукцион. Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире выступил на церемонии открытия Берлинале-2023.