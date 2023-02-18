Семен Горов представил документальный фильм об украинских художниках во время войны

Режиссер Семен Горов представил документалку об украинских художниках во время войны
Украинский режиссер Семен Горов представил концептуальный документальный фильм "Воспоминание о будущем" об украинских художниках во время войны.
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На создание фильма режиссера вдохновило одноименное музыкальное произведение выдающегося украинского композитора, героя Украины Игоря Поклада, также ставшего одним из героев картины. Вместе с женой он две недели просидел без света, пищи и воды в подвале своего дома в оккупированном Ворзеле, а во дворе в это время стояло семь вражеских российских танков. В ленте композиция "Спомин" звучит в исполнении оркестра НАОНИ.
"Говорят, что каждое испытание включает в себя подарок. Главное — не просмотреть его и принять. Война разрушает жизнь и искусство, но в этих муках рождается новое искусство, новая жизнь! Этот фильм посвящен героическому народу Украины. Здесь каждый как живая антенна. Ты начинаешь вылавливать сигнал, который выведет из этого жуткого сна к свету. Ищешь его искру внутри себя. Ведь страшно не умереть, страшно так и не попробовать жить. Мы не можем проиграть, мы должны победить", — рассказал Семен Горов.
Материал для ленты был отснят в Харькове, Одессе, Ворзеле и Ирпене. Герои фильма не уехали из своих городов, потому что считают, что именно таким образом они и сопротивляются.
Напомним, ранее мы говорили, что сценарий первого эпизода сериала "Поймать Кайдаша" выставили на благотворительный аукцион. Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире выступил на церемонии открытия Берлинале-2023.