Режисер "Слуги народу" раптово заговорив про листування з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський і Олексій Кирющенко. Фото: архів зйомок серіалу "Слуга народу"

Режисер відомих серіалів "Слуга народу" та "Папік" Олексій Кирющенко розповів, чи спілкується з президентом України Володимиром Зеленським. Також він зізнався, коли бачив лідера країни востаннє.

Про це він розповів в інтерв'ю для видання OBOZ.UA

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Олексій Кирющенко разом з Володимиром Зеленським разом працювали над серіалами студії "Квартал 95". Ба більше — вони товаришували до початку політичної кар'єри нинішнього президента.

Однак, нині все інакше. Режисер лише інколи листується з президентом, а бачив його ще до початку великої війни.

"Десь якісь рідкісні переписки — таке відбувається. На день народження, наприклад. Ось улітку мені виповнилося 60 років. Що ж йому не привітати? Особисто не приїжджав. З початку повномасштабного вторгнення я з ним не бачився жодного разу. Ну й навіщо йому зустрічатися зі мною? Я не маю жодних посад — нічого такого", — поділився Олексій Кирющенко.

Володимир Зеленський і Олексій Кирющенко. Фото: архів зйомок серіалу "Слуга народу"

Режисер вважає, що зараз у Володимира Зеленського зовсім інше життя і він має важливіші справи, ніж спілкування з друзями.

"Він не візьме слухавку, думаю, десь валяється чотири телефони. Завжди читає Єрмак, але ніхто не відповідає. Я філософськи до цього ставлюся: президент зараз живе зовсім в іншому світі", — додав знаменитість.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська відкрила укриття для дітей на Одещині. Також дружина президента зізналась, чи хоче, щоб Володимир Зеленський пішов на другий термін.