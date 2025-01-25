Режиссер "Слуги народа" внезапно заговорил о переписке с Владимиром Зеленским

Владимир Зеленский и Алексей Кирющенко. Фото: архив съемок сериала "Слуга народа"

Режиссер известных сериалов "Слуга народа" и "Папик" Алексей Кирющенко рассказал, общается ли с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он признался, когда видел лидера страны в последний раз.

Об этом он рассказал в интервью'ю для издания OBOZ.UA

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Алексей Кирющенко вместе с Владимиром Зеленским вместе работали над сериалами студии "Квартал 95". Более того — они дружили до начала политической карьеры нынешнего президента.

Однако, нынче все иначе. Режиссер лишь иногда переписывается с президентом, а видел его еще до начала большой войны.

"Где-то какие-то редкие переписки — такое происходит. На день рождения, например. Вот летом мне исполнилось 60 лет. Что же ему не поздравить? Лично не приезжал. С начала полномасштабного вторжения я с ним не виделся ни разу. Ну и зачем ему встречаться со мной? Я не имею никаких должностей — ничего такого", — поделился Алексей Кирющенко.

Владимир Зеленский и Алексей Кирющенко. Фото: архив съемок сериала "Слуга народа"

Режиссер считает, что сейчас у Владимира Зеленского совсем другая жизнь и у него есть более важные дела, чем общение с друзьями.

"Он не возьмет трубку, думаю, где-то валяется четыре телефона. Всегда читает Ермак, но никто не отвечает. Я философски к этому отношусь: президент сейчас живет совсем в другом мире", — добавил знаменитость.

Напомним, первая леди Елена Зеленская открыла укрытие для детей в Одесской области. Также супруга президента призналась, хочет ли, чтобы Владимир Зеленский пошел на второй срок.