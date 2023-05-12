Результаты второго полуфинала "Евровидение-2023": какие страны прошли в финал

Представитель от Кипра на конкурсе "Евровидение-2023" с командой. Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В английском Ливерпуле завершился второй полуфинал "Евровидения-2023". Из 16 участников в финал смогли пробиться десять.

Новини.LIVE расскажет, какие страны выступят 13 мая в гранд-финале "Евровидения-2023".

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Кто прошел в финал

Впервые в истории конкурса в полуфинале свои баллы не выставляло профессиональное жюри. Участников выбирали только зрители. В этот полуфинал свои голоса могли отдать и украинцы. Согласно голосованию в финал прошли:

1. Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje

2. Кипр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart

3. Эстония: Alika — Bridges

4. Бельгия: Gustaph — Because Of You

5. Австрия: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

6. Литва: Monika Linkytė — Stay

7. Польша: Blanka — Solo

8. Австралия: Voyager — Promise

9. Армения: Brunette — Future Lover

10. Словения: Joker Out — Carpe Diem

В финал не смогли пробиться представители Грузии, Дании, Исландии, Сан-Марино, Греции и Румынии.

Напомним, ранее мы писали, что в прямом эфире "Евровидения" прозвучали "Щедрик" и хит Назария Яремчука. Также мы рассказывали, что Тина Кароль показала закулисье "Евровидения-2023".