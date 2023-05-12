Результаты второго полуфинала "Евровидение-2023": какие страны прошли в финал
В английском Ливерпуле завершился второй полуфинал "Евровидения-2023". Из 16 участников в финал смогли пробиться десять.
Новини.LIVE расскажет, какие страны выступят 13 мая в гранд-финале "Евровидения-2023".
Кто прошел в финал
Впервые в истории конкурса в полуфинале свои баллы не выставляло профессиональное жюри. Участников выбирали только зрители. В этот полуфинал свои голоса могли отдать и украинцы. Согласно голосованию в финал прошли:
1. Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje
2. Кипр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart
3. Эстония: Alika — Bridges
4. Бельгия: Gustaph — Because Of You
5. Австрия: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
6. Литва: Monika Linkytė — Stay
7. Польша: Blanka — Solo
8. Австралия: Voyager — Promise
9. Армения: Brunette — Future Lover
10. Словения: Joker Out — Carpe Diem
В финал не смогли пробиться представители Грузии, Дании, Исландии, Сан-Марино, Греции и Румынии.
Напомним, ранее мы писали, что в прямом эфире "Евровидения" прозвучали "Щедрик" и хит Назария Яремчука. Также мы рассказывали, что Тина Кароль показала закулисье "Евровидения-2023".