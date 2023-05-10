Результаты первого полуфинала "Евровидения-2023": какие страны прошли в финал
В английском Ливерпуле завершился первый полуфинал "Евровидения-2023". Из 15 участников в финал смогли пробиться десять.
Новини.LIVE расскажет, какие страны выступят 13 мая в гранд-финале "Евровидения-2023".
Кто прошел в финал
Впервые в истории конкурса в полуфинале свои баллы не выставляло профессиональное жюри. Участников выбирали только зрители. Согласно голосованию в финал прошли:
- Хорватия: Let 3 — Mama ŠČ!
- Молдова: Паша Парфени — Soarele şi Luna
- Швейцария: Remo Forrer — Watergun
- Финляндия: Käärijä — Cha Cha Cha
- Чехия: Vesna — My Sister's Crown
- Израиль: Noa Kirel — Unicorn
- Португалия: Mimicat — Ai Coração
- Швеция: Loreen — Tattoo
- Сербия: Luke Black — Samo Mi Se Spava
- Норвегия: Alessandra — Queen of Kings
В финал не смогли пробиться представители Ирландии, Мальты, Азербайджана, Нидерландов и Латвии.
Напомним, ранее мы писали, что The Hardkiss открыли первый полуфинал "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что певица Alyosha исполнила трогательный номер об Украине на "Евровидении-2023".