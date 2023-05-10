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Результаты первого полуфинала "Евровидения-2023": какие страны прошли в финал

10 мая 2023 00:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Результаты первого полуфинала "Евровидения-2023": какие страны прошли в финал
Сцена "Евровидения-2023" во время первого полуфинала. Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В английском Ливерпуле завершился первый полуфинал "Евровидения-2023". Из 15 участников в финал смогли пробиться десять.

Новини.LIVE расскажет, какие страны выступят 13 мая в гранд-финале "Евровидения-2023".

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Кто прошел в финал

Впервые в истории конкурса в полуфинале свои баллы не выставляло профессиональное жюри. Участников выбирали только зрители. Согласно голосованию в финал прошли:

  1. Хорватия: Let 3 — Mama ŠČ!
  2. Молдова: Паша Парфени — Soarele şi Luna
  3. Швейцария: Remo Forrer — Watergun
  4. Финляндия: Käärijä — Cha Cha Cha
  5. Чехия: Vesna — My Sister's Crown
  6. Израиль: Noa Kirel — Unicorn
  7. Португалия: Mimicat — Ai Coração
  8. Швеция: Loreen — Tattoo
  9. Сербия: Luke Black — Samo Mi Se Spava
  10. Норвегия: Alessandra — Queen of Kings

В финал не смогли пробиться представители Ирландии, Мальты, Азербайджана, Нидерландов и Латвии.

Напомним, ранее мы писали, что The Hardkiss открыли первый полуфинал "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что певица Alyosha исполнила трогательный номер об Украине на "Евровидении-2023".

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