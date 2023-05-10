Результаты первого полуфинала "Евровидения-2023": какие страны прошли в финал

Сцена "Евровидения-2023" во время первого полуфинала. Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В английском Ливерпуле завершился первый полуфинал "Евровидения-2023". Из 15 участников в финал смогли пробиться десять.

Новини.LIVE расскажет, какие страны выступят 13 мая в гранд-финале "Евровидения-2023".

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Кто прошел в финал

Впервые в истории конкурса в полуфинале свои баллы не выставляло профессиональное жюри. Участников выбирали только зрители. Согласно голосованию в финал прошли:

Хорватия: Let 3 — Mama ŠČ! Молдова: Паша Парфени — Soarele şi Luna Швейцария: Remo Forrer — Watergun Финляндия: Käärijä — Cha Cha Cha Чехия: Vesna — My Sister's Crown Израиль: Noa Kirel — Unicorn Португалия: Mimicat — Ai Coração Швеция: Loreen — Tattoo Сербия: Luke Black — Samo Mi Se Spava Норвегия: Alessandra — Queen of Kings

В финал не смогли пробиться представители Ирландии, Мальты, Азербайджана, Нидерландов и Латвии.

Напомним, ранее мы писали, что The Hardkiss открыли первый полуфинал "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что певица Alyosha исполнила трогательный номер об Украине на "Евровидении-2023".