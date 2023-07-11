Ріанна, що от-от народить, роздяглася для реклами білизни

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна, яка скоро друге стане мамою, знялась в промокампанії нової лінійки спіднього. Зірка сміливо роздягнулася у відвертій фотосесії.

Знімками Ріанна поділилася у своєму Instagram.

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Співачка Ріанна "засвітила" кругленький животик у промо лінійки спіднього Savage X Fenty. Зірка у яскравому комплекті позувала серед полиць з тканиною. До речі, Ріанна раніше пішла з посади генеральної директорки бренду. Саме марка спіднього допомогла співачки стати мільярдеркою у 2021 році. Грошей у гаманець також додав бренд косметики, який започаткувала артистка.

Зірка нещодавно зізналася, що хоче випустити новий альбом

"Я зрозуміла, що якщо постійно чекати слушного моменту, то це може затягнутися на вічність, і нічого не вийде. Я хочу грати знову. У мене є ідеї, але я не готова поки їх озвучити, тож чому б не цього року", — повідомила артистка в одному з інтерв'ю.

Ріанна стала першою артисткою, чиї 10 пісень отримали мільярд прослуховувань у Spotify. Це при тому, що останній альбом співачки вийшов у січні 2016 року.

У доробку Ріанни дев'ять Grammys, 13 нагород American Music Awards, 12 нагород Billboard Music Awards, шість Guinness World Records.

Зараз Ріанна також займається розробкою лінійки чоловічого вбрання весна-літо 2024 для марки Louis Vuitton, креативним директором якої є Pharrell.

Зараз співачка чекає на другу дитину від нареченого A$AP Rocky.

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