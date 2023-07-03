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Ріанна встановила новий музичний рекорд

3 липня 2023 14:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ріанна встановила новий музичний рекорд
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Ріанна вже кілька років не випускала нових альбомів, але все одно залишається однією з найуспішніших фігур у музичній індустрії. Зірка встановила черговий рекорд у кар'єрі.

Про це пише Daily Mail.

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Перший мільярд у Spotify

Ріанна стала першою артисткою, чиї 10 пісень отримали мільярд прослуховувань у Spotify. Це при тому, що останній альбом співачки вийшов у січні 2016 року.

У доробку Ріанни дев'ять Grammys, 13 нагород American Music Awards, 12 нагород Billboard Music Awards, шість Guinness World Records.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

У 2010 році Ріанна стала єдиною артисткою, яка мала 4 сингли у US Hot 100, які посіли перше місце потягом року. Ними стали треки Rude Boy, Love the Way You Lie (featuring Eminem), What's My Name? (featuring Drake), та Only Girl (In The World).

У 2012 році Ранна стала найбільш продаваним артистом у США. Також співачка має найбільше підписників у Facebook. А у 2022 зірку визнали наймолодшою мільярдеркою. Її статок склав 1.4 мільярди доларів. Цього року Ріанна повідомила, що планує до кінця 2023 року випустити новий альбом.

Зараз зірка чекає на другу дитину від нареченого A$AP Rocky.

Нагадаємо Ріанна долучилася до промо нової колекції Louis Vuitton. 

Раніше Ріанна розкрила ім'я сина.

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