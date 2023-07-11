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Рианна, которая вот-вот родит, разделась для рекламы белья

11 июля 2023 12:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Родящая рианна разделась для рекламы белья.
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Рианна, которая вскоре во второй раз станет мамой, снялась в промокампании новой линейки нижнего белья. Звезда смело разделась в откровенной фотосессии.

Снимками Рианна поделилась в своем Instagram.

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Певица Рианна "засветила" кругленький животик в промо линейки нижнего белья Savage X Fenty. Звезда в ярком комплекте позировала среди полок с тканью. Кстати, Рианна ранее ушла с поста генерального директора бренда. Именно марка нижнего белья помогла певице стать миллиардершей в 2021 году. Денег в кошелек также добавил бренд косметики, который основала артистка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by badgalriri (@badgalriri)

Звезда недавно призналась, что хочет выпустить новый альбом

"Я поняла, что если постоянно ждать подходящего момента, то это может затянуться на вечность, и ничего не получится. Я хочу играть снова. У меня есть идеи, но я не готова пока их озвучить, поэтому почему бы не в этом году", — сообщила артистка в одном из интервью.

Рианна стала первой артисткой, чьи 10 песен получили миллиард прослушиваний в Spotify. Это притом, что последний альбом певицы вышел в январе 2016 года.

В копилке Рианны девять Grammys, 13 наград American Music Awards, 12 наград Billboard Music Awards, шесть Guinness World Records.

Сейчас Рианна также занимается разработкой линейки мужской коллекции одежды весна-лето 2024 года для марки Louis Vuitton, креативным директором которой является Pharrell.

Сейчас певица ждет второго ребенка от жениха A$AP Rocky.

Ранее звезда реалити-шоу "Семья Кардашьян" Ким Кардашьян порадовала поклонников новой рекламной кампанией. Звезда снялась в образе Барби в тренажерном зале.

Напомним, украинский футболист Александр Зинченко скоро во второй раз станет отцом. Спортсмен снялся в нежной фотосессии с женой и дочерью.

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