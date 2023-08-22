Рианна родила второго сына: известный таблоид сообщил дату и первую букву имени

Певица Рианна. Фото: Google

Две недели назад малоизвестное иностранное СМИ сообщило, что американо-барбадосская певица Рианна во второй раз стала мамой. Впрочем, известные таблоиды не стали переписывать эту новость, не получив подтверждения от своих источников. Только сейчас стали известны подробности звездных родов.

Об этом пишет издание TMZ.

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Рианна и ее избранник, рэпер A$AP Rocky, продолжают молчать о родах, и не появляются в объективах папарацци. Вероятно, парочка решила продать снимки одному из глянцев, как это сделали в прошлом году, когда родился их первенец.

Непосредственно знающие источники сообщили таблоиду, что сын родился в Лос-Анджелесе 3 августа. Относительно имени малыша, то известно только одно — оно начинается на букву "Р". Старшего сына Рианна с возлюбленным назвали RZA Ательстон Мейерс. Так, RZA — отсылка к рэперу и продюсеру RZA, который является лидером группы Wu-Tang Clan. Сама Рианна раньше не раз появлялась в футболках, связанных с этой группой. Первенец родился 13 мая 2022-го.

Беременная Рианна и A$AP Rocky. Фото: Google

Последний раз папарацци видели Рианну еще в июне, когда они с Рокки путешествовали по всему миру и отрывались на вечеринках.

Напомним, ранее мы писали, что Рианна присоединилась к новой коллекции Louis Vuitton. Также мы рассказывали, что голливудская актриса Линдси Лохан впервые стала мамой.