Рианна опередила Кэти Перри и возглавила престижный рейтинг в Twitter: какой именно

Американские певицы Рианна и Кэти Перри. Фото: коллаж Новини.LIVE

Число подписчиков знаменитостей в соцсетях ежедневно увеличивается. И если в Instagram немало звезд имеют более 100 млн фолловеров, то в Twitter их не так и много.

Певица Рианна опередила свою коллегу по числу подписчиков в соцсети одиозного бизнесмена Илона Маска, сообщает издание HipHopDX.

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Американо-барбадосская певица Рианна, ожидающая появления второго ребенка, стала самой популярной женщиной в Twitter. Ей удалось опередить Кэти Перри на 10 тысяч подписчиков. Сейчас у всемирно известных артисток 108,2 млн фолловеров.

Страницы Кэти Перри и Рианны в Twitter. Скриншоты: Twitter/katyperry и Twitter/rihanna

Кэти Перри значительно раньше зарегистрировалась в соцсети — в феврале 2009-го. В октябре того же года присоединилась и Рианна. Впрочем, суперзвезды не самые популярные в Twitter. Илон Маск, бывший президент США Барак Обама и певец Джастин Бибер занимают первые три ступени престижного рейтинга. А уже четвертое и пятое место с минимальной разницей разделяют Рианна и Кэти Перри.

Если сравнивать Instagram-аккаунты певиц, то Кэти Перри значительно опережает Рианну (+48 млн подписчиков).

Страницы Кэти Перри и Рианны в Instagram. Скриншоты: Instagram/katyperry и Instagram/badgalriri

Напомним, ранее мы писали, что беременная Рианна выступила вживую на премии "Оскар-2023". Также мы рассказывали, что Кэти Перри призналась в любви бывшей жене своего жениха, актера Орландо Блума.