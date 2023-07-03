Рианна установила новый музыкальный рекорд
Певица Рианна уже несколько лет не выпускала новые альбомы, но все равно остается одной из самых успешных фигур в музыкальной индустрии. Звезда установила очередной рекорд в карьере.
Об этом пишет Daily Mail.
Первый миллиард в Spotify
Рианна стала первой артисткой, чьи 10 песен получили миллиард прослушиваний в Spotify. Это притом, что последний альбом певицы вышел в январе 2016 года.
В прошлом у Рианны девять Grammys, 13 наград American Music Awards, 12 наград Billboard Music Awards, шесть Guinness World Records.
В 2010 году Рианна стала единственной артисткой, которая имела 4 сингла в US Hot 100, занявших первое место в течение года. Ими стали треки Rude Boy, Love the Way You Lie (featuring Eminem), What's My Name? (featuring Drake), и Only Girl (In The World).
В 2012 году Ранна стала самым продаваемым артистом в США. Также у нее больше всего подписчиков в Facebook. А в 2022 году звезду признали самой молодой миллиардершей. Ее состояние составило 1.4 миллиарда долларов. В этом году Рианна сообщила, что планирует до конца 2023 года выпустить новый альбом.
Сейчас звезда ждет второго ребенка от жениха A$AP Rocky.
Напомним, Рианна присоединилась к промо новой коллекции Louis Vuitton.
Ранее Рианна раскрыла имя сына.