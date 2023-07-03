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Рианна установила новый музыкальный рекорд

3 июля 2023 14:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Рианна установила новый музыкальный рекорд
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Рианна уже несколько лет не выпускала новые альбомы, но все равно остается одной из самых успешных фигур в музыкальной индустрии. Звезда установила очередной рекорд в карьере.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рианна стала первой артисткой, чьи 10 песен получили миллиард прослушиваний в Spotify. Это притом, что последний альбом певицы вышел в январе 2016 года.

В прошлом у Рианны девять Grammys, 13 наград American Music Awards, 12 наград Billboard Music Awards, шесть Guinness World Records.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by badgalriri (@badgalriri)

В 2010 году Рианна стала единственной артисткой, которая имела 4 сингла в US Hot 100, занявших первое место в течение года. Ими стали треки Rude Boy, Love the Way You Lie (featuring Eminem), What's My Name? (featuring Drake), и Only Girl (In The World).

В 2012 году Ранна стала самым продаваемым артистом в США. Также у нее больше всего подписчиков в Facebook. А в 2022 году звезду признали самой молодой миллиардершей. Ее состояние составило 1.4 миллиарда долларов. В этом году Рианна сообщила, что планирует до конца 2023 года выпустить новый альбом.

Сейчас звезда ждет второго ребенка от жениха A$AP Rocky.

Напомним, Рианна присоединилась к промо новой коллекции Louis Vuitton.

Ранее Рианна раскрыла имя сына.

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