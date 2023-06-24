Ріанна залишила посаду гендиректорки у своєму бренді Savage X Fenty

Співачка Ріанна. Фото: Google

Американо-барбадоська співачка Ріанна, яка вагітна другою дитиною, залишила посаду генеральної директорки свого бренду спідньої білизни Savage X Fenty. Цю компанію зірка заснувала п'ять років тому. Вже відомо, хто займе її позицію.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Новою гендиректоркою бренду стала Гілларі Супер, яка раніше працювала в американському бренді з виробництва одягу, бьюті-коштів та товарів для дому Anthropologie Group. Вона обійме посаду в понеділок, 26 червня.

Водночас Ріанна, статки якої оцінюються в 1,4 мільярда доларів, виконуватиме обов'язки виконавчої голови, а також залишиться генеральною директоркою бізнес-імперії Fenty Beauty.

"Було чудово спостерігати, як наше бачення Savage X Fenty зробило такий неймовірний вплив на галузь за останні п'ять років. Для нас це тільки початок, і ми збираємося продовжувати розширюватися, щоб завжди бути на зв'язку зі споживачем. Я рада вітати Гілларі Супер в ролі нової генеральної директорки. Вона сильна лідерка і націлена на те, щоб вивести бізнес на ще більш високий рівень", — повідомила у своїй заяві Ріанна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ріанна долучилася до промо нової колекції Louis Vuitton. Також ми розповідали, що ім'я однорічного сина Ріанни нарешті розкрито.