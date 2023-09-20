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Рианна с возлюбленным впервые показали новорожденного сына

20 сентября 2023 10:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Рианна с любимым впервые показали новорожденного сына
Певица Рианна с сыном. Фото: Shutterstock
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Рианна устроила фотосессию для младшего сына. Певица позировала вместе с A$AP Rocky и их детьми.

Об этом пишет Daily Mail.

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На фото счастливая семья позирует в образах кэжуал. Родители весело играют с детьми и излучают радость.

 

Певица Рианна с семьей. Фото: Shutterstock
Певица Рианна с семьей. Фото: Shutterstock

 

Певица Рианна с семьей. Фото: Shutterstock
Певица Рианна с семьей. Фото: Shutterstock

 

Возлюбленный Рианны с сыном. Фото: Shutterstock
Возлюбленный Рианны с сыном. Фото: Shutterstock

Младший сын Рианны родился в начале августа в одной из клиник Лос-Анджелеса. Мальчик получил имя Риот Роуз Майерс. Имя малыша отсылка на недавнюю песню A$AP Rocky "Riot", вышедшую в начале этого года с участием Фаррелла Уильямса.

Старшего сына Рианны, родившегося в мае прошлого года, зовут RZA Athelston Mayers (Риза), в честь 54-летнего продюсера и рэпера RZA, лидера Wu-Tang Clan и близкого друга Рианны и A$AP Rocky.

О второй беременности Рианны стало известно во время ее выступления на Суперкубке.

Напомним, бывшая невеста Джуда Лоу, актриса Сиенна Миллер, беременная.

Ранее голливудская актриса Линдси Лохан впервые стала мамой.

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