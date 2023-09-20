Рианна с любимым впервые показали новорожденного сына

Певица Рианна с сыном. Фото: Shutterstock

Рианна устроила фотосессию для младшего сына. Певица позировала вместе с A$AP Rocky и их детьми.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица Рианна с семьей. Фото: Shutterstock

Певица Рианна с семьей. Фото: Shutterstock

Возлюбленный Рианны с сыном. Фото: Shutterstock

Младший сын Рианны родился в начале августа в одной из клиник Лос-Анджелеса. Мальчик получил имя Риот Роуз Майерс. Имя малыша отсылка на недавнюю песню A$AP Rocky "Riot", вышедшую в начале этого года с участием Фаррелла Уильямса.

Старшего сына Рианны, родившегося в мае прошлого года, зовут RZA Athelston Mayers (Риза), в честь 54-летнего продюсера и рэпера RZA, лидера Wu-Tang Clan и близкого друга Рианны и A$AP Rocky.

О второй беременности Рианны стало известно во время ее выступления на Суперкубке.

Напомним, бывшая невеста Джуда Лоу, актриса Сиенна Миллер, беременная.

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