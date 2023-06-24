Рианна покинула пост гендиректора в своем бренде Savage X Fenty

Певица Рианна. Фото: Google

Американо-барбадосская певица Рианна, которая беременна вторым ребенком, покинула пост генерального директора своего бренда нижнего белья Savage X Fenty. Эту компанию звезда учредила пять лет назад. Уже известно кто займет ее должность.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Новым гендиректором бренда стала Хиллари Супер, ранее работавшая в американском бренде по производству одежды, бьюти-средств и товаров для дома Anthropologie Group. Она вступит в должность в понедельник, 26 июня.

В то же время Рианна, состояние которой оценивается в 1,4 миллиарда долларов, будет исполнять обязанности исполнительного председателя, а также останется генеральным директором бизнес-империи Fenty Beauty.

"Было отлично наблюдать, как наше видение Savage X Fenty оказало такое невероятное влияние на отрасль за последние пять лет. Для нас это только начало, и мы собираемся продолжать расширяться, чтобы всегда быть на связи с потребителем. Я рада приветствовать Хиллари Супер в роли нового генерального директора. Она сильный лидер и нацелена на то, чтобы вывести бизнес на еще более высокий уровень", — сообщила в своем заявлении Рианна.

Напомним, ранее мы писали, что Рианна присоединилась к новой коллекции Louis Vuitton. Также мы рассказывали, что имя годовалого сына Рианны наконец-то раскрыто.