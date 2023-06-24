Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Рианна покинула пост гендиректора в своем бренде Savage X Fenty arrow

Рианна покинула пост гендиректора в своем бренде Savage X Fenty

24 июня 2023 18:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Рианна покинула пост гендиректора в своем бренде Savage X Fenty
Певица Рианна. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американо-барбадосская певица Рианна, которая беременна вторым ребенком, покинула пост генерального директора своего бренда нижнего белья Savage X Fenty. Эту компанию звезда учредила пять лет назад. Уже известно кто займет ее должность.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Читайте также:

Рианна уходит в отпуск

Новым гендиректором бренда стала Хиллари Супер, ранее работавшая в американском бренде по производству одежды, бьюти-средств и товаров для дома Anthropologie Group. Она вступит в должность в понедельник, 26 июня.

В то же время Рианна, состояние которой оценивается в 1,4 миллиарда долларов, будет исполнять обязанности исполнительного председателя, а также останется генеральным директором бизнес-империи Fenty Beauty. 

"Было отлично наблюдать, как наше видение Savage X Fenty оказало такое невероятное влияние на отрасль за последние пять лет. Для нас это только начало, и мы собираемся продолжать расширяться, чтобы всегда быть на связи с потребителем. Я рада приветствовать Хиллари Супер в роли нового генерального директора. Она сильный лидер и нацелена на то, чтобы вывести бизнес на еще более высокий уровень", — сообщила в своем заявлении Рианна.

Напомним, ранее мы писали, что Рианна присоединилась к новой коллекции Louis Vuitton. Также мы рассказывали, что имя годовалого сына Рианны наконец-то раскрыто.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас