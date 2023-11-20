Рідкісний вихід — Камерон Діаз підловили з родиною під час прогулянки

Акторка Камерон Діаз з чоловіком. Фото: BACKGRID

Камерон Діаз була помічена під час прогулянки з дочкою Реддікс та зі своїм чоловіком Бенджі Медденом у Монтесіто. Дівчинці наступного місяця виповниться чотири роки.

Про це пише Daily Mail.

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51-річна актриса мала невимушений вигляд в чорному одязі: сорочці, штанах і з сумкою за 1490 доларів. Свій образ доповнила чорними окулярами та оливково-зеленим взуттям, яке демонструвало її бордовий педикюр.

Акторка Камерон Діаз з дочкою. Фото: BACKGRID

Акторка Камерон Діаз з родиною. Фото: BACKGRID

Діаз і Медден познайомилися на початку 2014 року через Ніколь Річі, яка одружена з братом-близнюком Бенджі Джоелем Медденом. Акторка вийшла заміж за гітариста та бек-вокаліста гурту Good Charlotte на початку січня 2015 року. 30 грудня 2019 року у пари народилася Реддікс від сурогатної матері.

У березні Діаз сказала, що материнство — це "найкраще, що вона коли-небудь робила в житті".

На запитання про те, як вона справляється з важкими моментами, акторка зізналася, що у неї є "чек-лист", з яким вона звіряється.

"Вона їла? Вона втомилася? Котра година? Коли вона останній раз їла? Коли вона задрімала? Ви просто починаєте з цього і думаєте: "Що трапилося?". Вона щось мені намагається донести? І я відчуваю, що моя робота полягає в тому, щоб допомогти їй знайти слова для емоцій, досвіду, того, через що вона проходить, і бути в змозі допомогти їй визначити пережити це", — зізнається Діаз.

Камерон зосередилася на сімейних та бізнес-проєктах. Акторка взяла перерву в акторській діяльності після своєї ролі в Енні (2014). У червні 2016 року Кемерон випустила "Книга довголіття: наука про старіння, біологію сили та привілей часу". Вона також інвестувала в кілька стартапів у галузі охорони здоров’я та біотехнологій. Влітку 2020 року вона об’єдналася з бізнес-партнером Кетрін Пауер, щоб запустити власний бренд органічних вин. Напій, виготовлений з органічного винограду та не містить добавок, таких як порошкоподібний танін, який сприяє бродінню, і очищувачі, які усувають небажані присмаки.

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