Соломія Вітвіцька зізналася, чому досі не має дітей

Телеведуча Соломія Вітвіцька. Фото: Скріншот з відео

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька кілька років тому розлучилася. Зірка зізнається, що не може точно назвати причину, з якої досі не стала мамою.

Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Соломія Вітвіцька підтримує дружні стосунки зі своїм колишнім чоловіком. 43-річна ведуча розлучилася з Владом Кочатковим у грудні 2020 року, після 8 років шлюбу.

"Мені стало комфортніше і світліше. Нічого токсичного. Ми, можливо, за 8 років навіть жодного разу голосу один на одного не підвищили. Можливо, були якісь очікування. До речі, коли ми вирішили розлучитися, то якось навіть і очікувань уже не стало і стало ще комфортніше. Ми навіть, пам’ятаю, коли ухвалили рішення розлучитися, ми ще жили разом місяць чи два, поки не роз'їхалися. І я пам’ятаю, що думаю: "Боже, і претензій немає ніяких взагалі", — говорить Вітвіцька.

За словами ведучої, вони з колишнім залишилися друзями, і досі спілкуються.

"Я його підтримую. Він пішов у ЗСУ. До психолога ходили. Намагалися розібратися. Він в інтерв'ю розповідав, що йому складно з публічною людиною поруч. Не думала, що це на нього тисне. Наскільки ми потім це зрозуміли, що він не до кінця був упевнений у собі, тому що поруч успішна, як він вважав, жінка. Напевно, воно накопичувалося, і в якийсь момент якось уже стало занадто складно, я так думаю", — розповіла Вітвіцька.

Після розлучення колишнє подружжя продали квартири у Києві та у Львові й розділили гроші. Телеведуча також зізналася, чому у неї немає дітей:

"Не знаю, так сталося просто. По здоров’ю ніяких особливо проблем немає. Я не з тих, хто буде народжувати для себе. Я все ж таки вважаю, що треба у великому коханні й все-таки має бути пара, двоє людей, які вирішують завести дитину. У мене серед мого оточення дуже багато подруг, які не мають дітей і які чайлдфрі, або так вирішили, або так склалося, або зі здоров’ям проблеми, або народили в 45 чи 50, тому я не можу сказати, що на мене це так особливо тисне", — говорить Соломія Вітвіцька.

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