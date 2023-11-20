Редкий выход - Камерон Диаз подловили с семьей во время прогулки

Актриса Кэмерон Диаз с мужем. Фото: BACKGRID

Кэмерон Диаз была замечена во время прогулки с дочерью Реддикс и со своим мужем Бенджи Мэдденом в Монтесито. Девочке в следующем месяце исполнится четыре года.

Об этом пишет Daily Mail.

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51-летняя актриса выглядела непринужденно в черной одежде: рубашке, штанах и с сумкой за 1490 долларов. Свой образ дополнила черными очками и оливково-зеленой обувью, которая демонстрировала ее бордовый педикюр.

Актриса Кэмерон Диаз с дочерью. Фото: BACKGRID

Актриса Кэмерон Диаз с семьей. Фото: BACKGRID

Диаз и Мэдден познакомились в начале 2014 года через Николь Ричи, которая замужем за братом-близнецом Бенджи Джоэлем Мэдденом. Актриса вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte в начале января 2015 года. 30 декабря 2019 года у пары родилась Реддикс от суррогатной матери.

В марте Диаз сказала, что материнство — это "лучшее, что она когда-либо делала в жизни".

На вопрос о том, как она справляется с трудными моментами, актриса призналась, что у нее есть "чек-лист", с которым она сверяется.

"Она ела? Она устала? Который час? Когда она в последний раз ела? Когда она спала? Вы просто начинаете с этого и думаете: "Что случилось?". Она что-то мне пытается донести? И я чувствую, что моя работа заключается в том чтобы помочь ей найти слова для эмоций, опыта, того, через что она проходит, и быть в состоянии помочь ей определить пережить это", — признается Диаз.

Кэмерон сосредоточилась на семейных и бизнес-проектах. Актриса взяла перерыв в актерской деятельности после своей роли в Энне (2014). В июне 2016 года Кэмерон выпустила "Книга долголетия: наука о старении, биологии силы и привилегии времени". Она также инвестировала в несколько стартапов в области здравоохранения и биотехнологии. Летом 2020 г. она объединилась с бизнес-партнером Кэтрин Пауэр, чтобы запустить собственный бренд органических вин. Напиток из органического винограда и не содержащий добавок, таких как порошкообразный танин, способствующий брожению, и очистители, устраняющие нежелательные привкусы.

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