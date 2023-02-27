Ольга Сумская почтила память матери, умершей в начале войны

Заслуженная артистка Украины Анна Опанасенко-Сумская с дочерью, актрисой Ольгой Сумской

На третий день войны, 27 февраля 2022, ушла из жизни заслуженная артистка Украины Анна Опанасенко-Сумская. В годовщину смерти ее память чтят поклонники, коллеги и члены звездной семьи.

Публикацию в своем Instagram сделала актриса Ольга Сумская.

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"Разве можно найти такие слова, чтобы передать это состояние души без тебя? Родненькая… Хотя бы слово услышать, обнять… В памяти остаются самые дорогие мгновения жизни и это ты, моя любовь, моя жизнь", — написала Сумская.

Мать актрис Ольги и Натальи Сумских умерла в четыре утра. Вечером 26 февраля Ольга еще звонила по телефону маме. Тогда она сказала, что Киев бомбят, Анна Ивановна не могла в это поверить. Актриса поделилась, что ее мать была очень сильным человеком, никогда не плакала, но тогда заплакала. Впервые за многие годы.

Хоронили Анну Ивановну под звуки сирен. Именно в этот день россияне запустили баллистическую ракету в столичную телебашню.

Напомним, ранее мы писали, что у бывшей невесты Владимира Кличко, голливудской актрисы Хейден Панеттьер, умер младший брат. Также мы рассказывали, что на 51-м году жизни скончался один из основателей и фронтмен украинской рок-группы "Мертвий півень" Любомир Футорский.