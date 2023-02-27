Ольга Сумская почтила память матери, умершей в начале войны

"Год без мамы": Ольга Сумская почтила память родного человека, умершего в начале войны
На третий день войны, 27 февраля 2022, ушла из жизни заслуженная артистка Украины Анна Опанасенко-Сумская. В годовщину смерти ее память чтят поклонники, коллеги и члены звездной семьи.
Публикацию в своем Instagram сделала актриса Ольга Сумская.
-
На границе задержали 21-летнего "пенсионера", пытавшегося сбежать от мобилизации
-
Брак через "Дія": какие ЗАГСы Одесчины принимают заявки по-новому
-
Новая "гойда": Охлобыстин рассказал россиянкам, что они — грибницы
-
В "Челси" определились с кандидатурой нового тренера: хороший шанс для Мудрика
-
"Бумбокс" и Сергей Жадан представили саундтрек к фильму "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева
-
Хорватия страдает от мощных снегопадов: сотни людей оказались заблокированы на дорогах
-
Бой за Крым пройдет по новому сценарию, — Гуменюк
-
С улыбкой на лице: будущий президент Чехии посмотрел выступление группы ТНМК
-
Россия перебрасывает военную технику из Беларуси на Донбасс: подробности
-
В Херсоне задержали коллаборантов, которые во время оккупации руководили одной из пыточной
Подробности
"Разве можно найти такие слова, чтобы передать это состояние души без тебя? Родненькая… Хотя бы слово услышать, обнять… В памяти остаются самые дорогие мгновения жизни и это ты, моя любовь, моя жизнь", — написала Сумская.
Мать актрис Ольги и Натальи Сумских умерла в четыре утра. Вечером 26 февраля Ольга еще звонила по телефону маме. Тогда она сказала, что Киев бомбят, Анна Ивановна не могла в это поверить. Актриса поделилась, что ее мать была очень сильным человеком, никогда не плакала, но тогда заплакала. Впервые за многие годы.
Хоронили Анну Ивановну под звуки сирен. Именно в этот день россияне запустили баллистическую ракету в столичную телебашню.
Напомним, ранее мы писали, что у бывшей невесты Владимира Кличко, голливудской актрисы Хейден Панеттьер, умер младший брат. Также мы рассказывали, что на 51-м году жизни скончался один из основателей и фронтмен украинской рок-группы "Мертвий півень" Любомир Футорский.