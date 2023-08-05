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Рики Мартин прокомментировал свои отношения с бывшим мужем после развода

5 августа 2023 13:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Рики Мартин прокомментировал свои отношения с бывшим мужем после развода
Певец Рики Мартин. Фото: instagram.com/ricky_martin/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Рики Мартин открыто рассказал о своем расставании с мужем Джваном Йосефом. В прошлом месяце 51-летняя пуэрториканская суперзвезда и 38-летний художник объявили, что разводятся после шести лет брака.

Об этом пишет Hola!

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Трудный этап завершился

В новом интервью Рики рассказал об их разрыве, признавшись, что они планировали это годами.

"Когда общественность узнала, мы уже прошли через трудный этап. Мы с Джваном всегда будем семьей. У нас двое детей, которых мы собираемся воспитывать вместе, и это не недавнее решение. Мы давно планировали эту ситуацию, она предпандемическая. Мы смотрим друг другу в глаза и улыбаемся, мы обнимаем друг друга, и мы проходим через взлеты и падения, мы плачем вместе и мы вместе смеемся", — сказал Рики, добавив, что они с Джваном в хороших отношениях.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jwan Yosef (@jwanyosef)

Рики и Джван познакомились в 2015 году, обручились в 2016 и поженились в 2018. У них есть дочь Люсия, родившаяся в 2018 году, и родившийся в 2019 году сын Ренн. Рики также отец близнецов, Маттео и Валентино, 14.

"Мои дети никогда не видели ссор между мной и Джваном. Мы решили наши разногласия с помощью хорошего разговора, в нашей комнате", — делится Рики Мартин.

Рики также сказал, что процесс развода был "намного легче", чем они ожидали.

"Я даже сказал Джвану, что мы должны написать книгу о том, как правильно расставаться. Это было гораздо легче, чем мы думали", — добавил певец.

Рики снова хочет обрести любовь.

"Это были семь или восемь лет с Джваном. Я хочу хорошо провести время, я хочу наслаждаться жизнью…Я вижу себя в других отношениях. Я не говорю о ближайшем будущем, но мне нравится быть влюбленным, мне нравится иметь отношения. Мне нравится просыпаться утром от утреннего поцелуя, завтрака и песен", — говорит звезда.

Напомним, стали известны подробности развода самой высокооплачиваемой актрисы Риз Уизерспун.

Ранее стало известно, что оскароносный Рами Малек разбежался со звездной актрисой.

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