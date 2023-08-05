Стали відомі подробиці розлучення найвисокооплачуваної акторки Різ Візерспун

Акторка Різ Візерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/

З'явилися нові подробиці розлучення акторки Різ Візерспун і її чоловіка Джима Тота. ЗМІ дізналися, чи буде найвисокооплачувана акторка платити відступні своєму колишньому.

Про це пише People.

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Після оголошення про плани розлучитися за кілька днів до 12-ї річниці весілля в березні, пара завершила своє розлучення на початку цього тижня.

Згодом з’явилися подробиці про те, як вони ділять свої активи та чи будуть виплачуватися аліменти. Згідно з юридичними документами, Різ і Джим дійшли взаємної згоди щодо того, як розділити активи, включаючи "меблі, техніку, предмети мистецтва та іншу особисту власність". Все, що є у власності подружжя: машини чи одяг, залишається з ними.

Вони порівну розподілять опіку над сином Теннессі, і відмовилися від аліментів. Вони також не будуть винні один одному аліменти й домовилися про судові витрати.

Також було підписано NDA (угода про нерозголошення інформації), щоб захистити конфіденційність пари.

"Існує взаємне бажання та намір зберігати конфіденційність щодо їхніх приватних, особистих і ділових справ кожного, включаючи…умови цього мирового договору….", — йдеться в угоді.

Різ цього року потрапила до списку актрис, які заробляють найбільше. Статки актриси Різ Візерспун оцінюються в 440 млн доларів. 2021 року вона продала акції своєї компанії. Багато приносять зірці гонорари за ролі на телебаченні. За 10 серій "Ранкового шоу" актриса отримала 20 мільйонів доларів. До речі, Різ вже посідала перше місце в рейтингу 2021 року.

Нагадаємо, найбагатша акторка у гламурних образах знялась для модного глянцю.

Раніше стало відомо, що Елтон Джон минулого року заробив рекордну суму за концертний тур, майже 600 мільйонів доларів. За ним слідом йде Ед Ширан зі своїм туром Divide.