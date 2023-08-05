Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стали відомі подробиці розлучення найвисокооплачуваної акторки Різ Візерспун arrow

Стали відомі подробиці розлучення найвисокооплачуваної акторки Різ Візерспун

5 серпня 2023 12:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стали відомі подробиці розлучення найвисокооплачуваної акторки Різ Візерспун
Акторка Різ Візерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

З'явилися нові подробиці розлучення акторки Різ Візерспун і її чоловіка Джима Тота. ЗМІ дізналися, чи буде найвисокооплачувана акторка платити відступні своєму колишньому.

Про це пише People.

Читайте також:

Мирне розлучення

Після оголошення про плани розлучитися за кілька днів до 12-ї річниці весілля в березні, пара завершила своє розлучення на початку цього тижня.

Згодом з’явилися подробиці про те, як вони ділять свої активи та чи будуть виплачуватися аліменти. Згідно з юридичними документами, Різ і Джим дійшли взаємної згоди щодо того, як розділити активи, включаючи "меблі, техніку, предмети мистецтва та іншу особисту власність". Все, що є у власності подружжя: машини чи одяг, залишається з ними.

 

Вони порівну розподілять опіку над сином Теннессі, і відмовилися від аліментів. Вони також не будуть винні один одному аліменти й домовилися про судові витрати.

Також було підписано NDA (угода про нерозголошення інформації), щоб захистити конфіденційність пари.

"Існує взаємне бажання та намір зберігати конфіденційність щодо їхніх приватних, особистих і ділових справ кожного, включаючи…умови цього мирового договору….", — йдеться в угоді.

Різ цього року потрапила до списку актрис, які заробляють найбільше. Статки актриси Різ Візерспун оцінюються в 440 млн доларів. 2021 року вона продала акції своєї компанії. Багато приносять зірці гонорари за ролі на телебаченні. За 10 серій "Ранкового шоу" актриса отримала 20 мільйонів доларів. До речі, Різ вже посідала перше місце в рейтингу 2021 року.

Нагадаємо, найбагатша акторка у гламурних образах знялась для модного глянцю.

Раніше стало відомо, що Елтон Джон минулого року заробив рекордну суму за концертний тур, майже 600 мільйонів доларів. За ним слідом йде Ед Ширан зі своїм туром Divide.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз