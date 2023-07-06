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Рики Мартин разводится со своим мужем

6 июля 2023 17:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Рики Мартин разводится со своим мужем
Певец Рики Мартин и художник Джван Йосеф. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Пуэрториканский певец Рики Мартин разводится со своим мужем, сирийско-шведским художником Джваном Йосефом. Они были в браке шесть лет.

Соответствующее заявление появилось в соцсетях Мартина.

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Рики не объяснил причины такого решения. И закрыл комментарии под публикацией. В совместном заявлении экс-влюбленные заявили, что решили расторгнуть их брак с "любовью, уважением и достоинством к их детям и чествуя то, что они пережили как пара все эти замечательные годы".

"Наше наибольшее желание сейчас — продолжать иметь здоровую семейную динамику и отношения, сосредоточенные на мире и дружбе, чтобы продолжать совместное воспитание наших детей, сохраняя уважение и любовь, которую мы имеем друг к другу", — подытожили мужчины.

Они воспитывают общую дочь Люсию (2018) и сына Ренна (2019). Также у Рики Мартина есть сыновья-близнецы Маттео и Валентино, которые появились на свет в 2008 году с помощью суррогатного материнства.

51-летний Мартин и 38-летний Йосеф познакомились в Instagram в 2015-м и начали встречаться спустя шесть месяцев после первой личной встречи в Лондоне. Они официально объявили о своем романе на красной дорожке на amFAR Inspiration Gala 2016, а сыграли свадьбу в 2017-м.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне скандального развода супруга американского актера Кевина Костнера сбежала с детьми из Калифорнии.

Также мы рассказывали, что американский актер Арми Хаммер, которого три года назад обвинили в изнасиловании и в целом ряде насильственных инцидентов с намеками на каннибализм, официально развелся с женой.

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