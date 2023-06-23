Рішення суду про прийомного сина Тімура та Інни Мірошниченко

Телеведучі Тімур та Інна Мірошниченко. Фото: Instagram/_inna_mi_

Вже тривалий час телеведучі Тімур та Інна Мірошниченко займаються усиновленням дитини. Напередодні в Житомирі відбулося судове слухання з цього приводу. Інна повідомила про його рішення.

Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.

Читайте також:

Зіркова пара всиновлює дитину

Тімур та Інна, які виховують двох дітей, зібрали всі необхідні документи для усиновлення, пройшли спеціальні курси та ретельний медогляд. І тепер нарешті отримали судове рішення.

"Залишився останній крок — 30 днів для набрання рішенням законної сили. Після цього він офіційно стане членом нашої родини", — заявила Інна.

Тімур записав відео, в якому подякував всім за підтримку. Зіркова пара не тільки готується до приїзду сина в їхню київську оселю. Тімур та Інна будуть й надалі допомагати удосконалювати складну процедуру усиновлення в нашій країні.

"Ваша підтримка не дає опускати руки на цьому, м’яко кажучи, непростому шляху. Але прямо зараз можу вам пообіцяти, що навіть коли ми закінчимо свій шлях всиновлення, ми не зупинимося, аби вдосконалювати та покращувати цю систему. Тому що в центрі мають стояти інтереси дитини", — розповів підписникам Тімур.

Скриншот: Instagram/timur.miroshnychenko

За словами зіркової пари, на жаль, закон не дозволяє одразу забрати дитину. Тому доведеться зачекати ще один місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тімур Мірошниченко замилував ніжним фото з прийомним сином. Також ми розповідали, що Інна Мірошниченко провела увесь день у дитбудинку з майбутнім сином.