Решение суда о приемном сыне Тимура и Инны Мирошниченко

Телеведущие Тимур и Инна Мирошниченко. Фото: Instagram/_inna_mi_

Уже продолжительное время телеведущие Тимур и Инна Мирошниченко занимаются усыновлением ребенка. Накануне в Житомире прошло судебное слушание по этому поводу. Инна сообщила о его решении.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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Тимур и Инна, воспитывающие двоих детей, собрали все необходимые документы для усыновления, прошли специальные курсы и тщательный медосмотр. И теперь, наконец, получили судебное решение.

"Остался последний шаг — 30 дней для вступления решения в законную силу. После этого он официально станет членом нашей семьи", — заявила Инна.

Тимур записал видео, в котором поблагодарил всех за поддержку. Звездная пара не только готовится к приезду сына в их киевский дом. Тимур и Инна будут и дальше помогать совершенствовать сложную процедуру усыновления в нашей стране.

"Ваша поддержка не дает опускать руки на этом, мягко говоря, непростом пути. Но прямо сейчас могу вам пообещать, что даже когда мы закончим свой путь усыновления, мы не остановимся, чтобы усовершенствовать и улучшать эту систему. Потому что в центре должны стоять интересы ребенка", — рассказал подписчикам Тимур.

Скриншот: Instagram/timur.miroshnychenko

По словам звездной пары, к сожалению, закон не разрешает сразу забрать ребенка. Поэтому придется подождать еще один месяц.

Напомним, ранее мы писали, что Тимур Мирошниченко восхитил нежным фото с приемным сыном. Также мы рассказывали, что Инна Мирошниченко провела весь день в детдоме с будущим сыном.