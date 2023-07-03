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Ріта Ора приголомшила сміливим виходом у прозорій сукні

3 липня 2023 19:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ріта Ора приголомшила сміливим виходом у прозорій сукні
Співачка Ріта Ора. Фото: instagram.com/ritaora/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Ріта Ора вразила черговим сміливим виходом. Артистка завітала на модний показ у звабливій сукні, яка ефектно підкреслювала її струнку фігуру.

Про це пише Daily Mail.

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У Парижі відбувся показ нової колекції модного будинку Alaia. В якості гостей на шоу були Анна Вінтур, Ріта Ора, Тіна Кунакі, Амбер Валетта. Як запрошення на шоу модний будинок надіслав гостям складні стільці, які вони мали принести з собою і поставити поряд зі своїм особистим номером. Анна Вінтур та Ріта Ора, знехтували умовою, не взявши із собою свої запрошення.

 

Співачка Ріта Ора. Фото: instagram.com/ritaora/
Співачка Ріта Ора. Фото: instagram.com/ritaora/
Співачка Ріта Ора та Анна Вінтур. Фото: instagram.com/ritaora/

На захід Ора прийшла без свого чоловіка, режисера "Тора" Тайкі Вайтіті. Парочка зіграла весілля цього року. В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що секрет їхнього щасливого шлюбу, це час, який вони знаходять один на одного.

"Це про самопожертву, знаходити час один для одного, особливо, коли обидва дуже зайняті через роботу. Якщо тобі хтось дійсно потрібний, ти вигадаєш, як знайти час", — розповіла Ора.

Нагадаємо, в Ліверпулі пройшов конкурс "Євробачення-2023", де на сцену вийшла титулована британська співачка Ріта Ора. Компанію їй склала 12-річна біженка з Рівного.

Раніше 24-річна донька американського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз знялась для нової обкладинки австралійського Vogue. Дівчина позувала у креативному вбранні та дала відверте інтерв'ю.

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