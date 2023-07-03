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Рита Ора ошеломила смелым выходом в прозрачном платье

3 июля 2023 19:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Рита Ора ошеломила смелым выходом в прозрачном платье
Певица Рита Ора. Фото: instagram.com/ritaora/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Рита Ора поразила очередным смелым выходом. Артистка посетила модный показ в обольстительном платье, которое эффектно подчеркивало ее стройную фигуру.

Об этом пишет Daily Mail.

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В Париже прошел показ новой коллекции модного дома Alaia. В качестве гостей на шоу были Анна Винтур, Рита Ора, Тина Кунаки, Амбер Валетта. Как приглашение на шоу модный дом направил гостям раскладные стулья, которые они должны были принести с собой и поставить рядом со своим личным номером. Анна Винтур и Рита Ора пренебрегли условием, не взяв с собой свои приглашения.

Певица Рита Ора. Фото: instagram.com/ritaora/
Певица Рита Ора. Фото: instagram.com/ritaora/
Певица Рита Ора и Анна Винтур. Фото: instagram.com/ritaora/

На мероприятие Ора пришла без своего мужа, режиссера "Тора" Тайки Вайтити. Парочка сыграла свадьбу в этом году. В одном из интервью певица призналась, что секрет их счастливого брака это время, которое они находят друг на друга.

"Это о самопожертвовании, находить время друг для друга, особенно, когда оба очень заняты из-за работы. Если тебе кто-то действительно нужен, ты придумаешь, как найти время", — рассказала Ора.

Напомним, в Ливерпуле во время конкурса "Евровидение-2023" на сцену вышла титулованная британская певица Рита Ора. Компанию ей составила 12-летняя беженка из Ровно.

Ранее 24-летняя дочь американского актера Джонни Деппа Лили-Роуз снялась для новой обложки австралийского Vogue. Девушка позировала в креативном наряде и дала откровенное интервью.

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