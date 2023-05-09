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Ріта Ора та відомі українки виступлять у першому півфіналі "Євробачення-2023"

9 травня 2023 12:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ріта Ора та відомі українки виступлять у першому півфіналі "Євробачення-2023"
Шанувальниці конкурсу "Євробачення". фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 9 травня, в англійському Ліверпулі пройде прямий етер першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Окрім 15 учасників з різних країн світу, які змагатимуться за право потрапити до фіналу,  на сцену вийдуть й інші артисти. Серед яких є і відомі українки.

Новини.LIVE розкаже детальніше про них та їхні виступи. 

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Перший півфінал "Євробачення-2023" відкриє ведуча шоу від України — фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна виконає фрагмент пісні "Маяк". За словами постановників шоу, виступ символізує обʼєднання музикою двох країн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У перерві між виступами конкурсантів на сцену "Євробачення-2023" вийде популярна британська співачка Ріта Ора. Вона виконає попурі зі своїх найвідоміших хітів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Представниця України на "Євробаченні-2010" Alyosha виконає пісню Ordinary Worl культового британського попрок-гурту Duran Duran в новому аранжуванні. Своїм виступом Alyosha разом з ліверпульською співачкою Rebecca Ferguson розкажуть історію надії, мужності й підтримки народу України з усього світу. Перфоманс має назву "Ласкаво просимо до нас додому".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, де дивитися прямий етер першого півфіналу "Євробачення-2023" та як голосувати. Також ми писали, які країни виступають сьогодні у першому півфіналі "Євробачення-2023".

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