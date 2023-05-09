Рита Ора и известные украинки выступят в первом полуфинале "Евровидения-2023"

Поклонницы конкурса "Евровидение". фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Сегодня, 9 мая, в английском Ливерпуле пройдет прямой эфир первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023". Кроме 15 участников из разных стран мира, которые будут соревноваться за право попасть в финал, на сцену выйдут и другие артисты. Среди которых есть и известные украинки.

Новини.LIVE расскажет подробнее о них и их выступлениях.

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Первый полуфинал "Евровидения-2023" откроет ведущая шоу от Украины — фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина исполнит фрагмент песни "Маяк". По словам постановщиков шоу, выступление символизирует объединение музыкой двух стран.

В перерыве между выступлениями конкурсантов на сцену "Евровидения-2023" выйдет популярная британская певица Рита Ора. Она исполнит попурри из своих самых известных хитов.

Представительница Украины на "Евровидении-2010" Alyosha исполнит песню Ordinary Worl культовой британской поп-рок группы Duran Duran в новой аранжировке. Своим выступлением Alyosha вместе с ливерпульской певицей Rebecca Ferguson расскажут историю надежды, мужества и поддержки народа Украины со всего мира. Перфоманс называется "Добро пожаловать к нам домой".

Напомним, ранее мы рассказывали, где смотреть прямой эфир первого полуфинала "Евровидение-2023" и как голосовать. Также мы писали, какие страны выступают сегодня в первом полуфинале "Евровидения-2023".