Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Рита Ора и известные украинки выступят в первом полуфинале "Евровидения-2023" arrow

Рита Ора и известные украинки выступят в первом полуфинале "Евровидения-2023"

9 мая 2023 12:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Рита Ора и известные украинки выступят в первом полуфинале "Евровидения-2023"
Поклонницы конкурса "Евровидение". фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 9 мая, в английском Ливерпуле пройдет прямой эфир первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023". Кроме 15 участников из разных стран мира, которые будут соревноваться за право попасть в финал, на сцену выйдут и другие артисты. Среди которых есть и известные украинки.

Новини.LIVE расскажет подробнее о них и их выступлениях.

Читайте также:

Приглашенные гости

Первый полуфинал "Евровидения-2023" откроет ведущая шоу от Украины — фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина исполнит фрагмент песни "Маяк". По словам постановщиков шоу, выступление символизирует объединение музыкой двух стран.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Sanina (@the_hardkiss)

В перерыве между выступлениями конкурсантов на сцену "Евровидения-2023" выйдет популярная британская певица Рита Ора. Она исполнит попурри из своих самых известных хитов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by RITA ORA (@ritaora)

Представительница Украины на "Евровидении-2010" Alyosha исполнит песню Ordinary Worl культовой британской поп-рок группы Duran Duran в новой аранжировке. Своим выступлением Alyosha вместе с ливерпульской певицей Rebecca Ferguson расскажут историю надежды, мужества и поддержки народа Украины со всего мира. Перфоманс называется "Добро пожаловать к нам домой".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALYOSHA (@alyoshasinger)

Напомним, ранее мы рассказывали, где смотреть прямой эфир первого полуфинала "Евровидение-2023" и как голосовать. Также мы писали, какие страны выступают сегодня в первом полуфинале "Евровидения-2023".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас