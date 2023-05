Рита Ора вывела на сцену "Евровидения" 12-летнюю украинскую беженку из Ровно

Певица Рита Ора и беженка из Украины София на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: Twitter/RitaOra

В английском Ливерпуле прошел первый полуфинал "Евровидения-2023". после выступления 15 участников на сцену вышла титулованная британская певица Рита Ора. Компанию ей составила 12-летняя беженка из Ровно.

Об этом артистка рассказала в своем Twitter.

Подробности

32-летняя звезда исполнила попурри из своих песен Ritual, I Will Never Let You, Anywhere, Praising You. Во время яркого перформанса вместе с Ритой зажигали десятки танцоров.

Когда Ора начала петь Anywhere на сцену вышла 12-летняя София из Ровно. Из-за полномасштабной войны она была вынуждена покинуть родительский дом. С семьей она нашла убежище и защиту в Великобритании

"София — танцовщица и беженка из Ровно. Она живет в Уорингтоне с 2022 года. Для меня София представляет силу и надежду в эти бурные, трагические и переменчивые времена. Тяжелое положение семьи Софии напоминает мне о невероятном пути, который прошла моя семья, когда я была в ее возрасте, и о том, как я вечно буду благодарна Великобритании за проявленную к нам доброту и сострадание", — написала Ора.

Певица Рита Ора и беженка из Украины София на конкурсе "Евровидение-2023" во время первого полуфинала. Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Рита Ора родилась в Приштине, столице современного Косово в албанской семье. Ее фамилия Сахатчиу происходит от турецкого слова saatçi, что переводится как "часы". Но родители впоследствии добавили к семейной фамилии слово Ора, означающее "время" на албанском языке, чтобы его можно было легко произносить.

Из-за преследований косовских албанцев во время распада Югославии ее семья переехала в Великобританию в 1991 году. Именно эта страна подарила маленькой Рите не только безопасность, но возможности, какими она воспользовалась.

Напомним, ранее мы писали, что The Hardkiss открыли первый полуфинал "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что певица Alyosha исполнила трогательный номер об Украине на "Евровидении-2023".