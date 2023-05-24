Ровно 20 лет назад Украина дебютировала на Евровидении: как это было

Украина на песенном конкурсе "Евровидение-2023". Фото: коллаж Новини.LIVE

Ровно 20 лет назад, 24 мая 2003 года, в столице Латвии, Риге, певец Александр Пономарев впервые представил нашу страну на конкурсе "Евровидение". Это стало воплощением мечты многих наших артистов и любителей фестиваля.

Новини.LIVE напомнит выступление Александра и расскажет, кому отдали свои баллы украинцы.

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Песня от Украины

По словам Пономарева, тогда поездку всей делегации на конкурс он оплачивал своими силами. А это около 40 человек. Потратился Александр и на песню Hasta La Vista — ее он приобрел у израильского композитора Цвика Пика. Именно тот написал композицию Diva, с которой израильская певица Dana International победила на конкурсе "Евровидение-1998".

В 2003-м на конкурсе еще не было полуфиналов. За победу сражались представители из 26 стран. Александр Пономарев выступил под номером 16 между представителями Великобритании и Греции.

Кто проголосовал за Украину

После завершения голосования песня Hasta La Vista получила 30 баллов от пяти стран и заняла 14 место. Самый высокий балл Украине присудила соседняя Польша. Восемь баллов Пономарев получил от России, пять от Латвии. Четыре и три балла отдали Израиль и Эстония соответственно.

Кому отдала свои баллы Украины

Больше всего 12 баллов мы присудили дуэту "Тату" из России. Отметим, что тогда не было разбивки по голосованию зрителей и членов жюри.

10 баллов — Бельгия

8 баллов — Польша

7 баллов — Норвегия

6 баллов — Румыния

5 баллов — Швеция

4 балла — Исландия

3 балла — Португалия

2 балла — Турция

1 балл — Ирландия

Победила в Риге турецкая певица Сертаб Эренер с композицией Everyway That I Can. Второе место заняла бельгийская группа Urban Trad. Бронза досталась скандальной российской группе "Тату".

Напомним, ранее мы писали, что песня Джамалы стала лучшей на конкурсе "Евровидение" за последние 49 лет. Также мы рассказывали, что путинисты планируют провести аналог "Евровидения" в замке Аллы Пугачевой под Москвой.