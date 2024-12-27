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Різ Візерспун на рідкісних фото показала одразу трьох своїх дітей

27 грудня 2024 10:44
Марія Покровська - Редактор
Різ Візерспун вперше за довгий час показала трьох дітей — фото
Різ Візерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon
Марія Покровська - Редактор

Голлівудська акторка Різ Візерспун вперше за тривалий час показала одразу трьох своїх дітей. Зіркова родина зібралася разом на Різдво.

Світлинами із дітьми акторка поділилася в Instagram

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Зірка "Білявки у законі" та її троє дітей — 25-річна Ава, 21-річний Дікон і 12-річний Теннессі — провели святковий вечір у затишному ресторані.

Візерспун позувала разом із синами та донькою на тлі великої прикрашеної ялинки у фойє закладу.

Різ Візерспун з дітьми
Різ Візерспун з дітьми. Фото: instagram.com/reesewitherspoon

А на іншому фото Ава, Дікон та Теннесі усміхнені позували разом за столом.

Діти Різ Візерспун - Ава, Теннесі та Дікон
Діти Різ Візерспун — Ава, Теннесі та Дікон. Фото: instagram.com/reesewitherspoon

"Бажаємо всім вам веселих свят та щасливого Різдва!" — підписала фото акторка.

Наступного ранку родина знову зібралася разом за святковим столом, але вже вдома. Різ показалася на сходах будинку, прикрашених різдвяним декором, разом із молодшим сином та їхніми собаками.

Різ Візерспун з молодшим сином
Різ Візерспун з молодшим сином. Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Нагадаємо, Різ Візерспун народила доньку Аву та сина Дікона від актора Раяна Філіппа, з яким була у шлюбі дев'ять років. Молодшого сина Теннесі акторка виховує разом із агентом з пошуку талантів Джимом Тотом, з яким розлучилася минулого року після 11 років шлюбу.

Раніше Аліна Гросу показала, з ким зустрічала Різдво після повернення до України.

Також Брітні Спірс вперше за два роки зустрілася зі своїми синами на Різдво.

діти Голлівуд фото Різдво акторка свято

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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