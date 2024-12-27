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Риз Уизерспун на редких фото показала сразу троих своих детей

27 декабря 2024 10:44
Мария Покровская - Редактор
Риз Уизерспун впервые за долгое время показала троих детей — фото
Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon
Мария Покровская - Редактор

Голливудская актриса Риз Уизерспун впервые за длительное время показала сразу троих своих детей. Звездная семья собралась вместе на Рождество.

Фотографиями с детьми актриса поделилась в Instagram.

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Звезда "Блондинки в законе" и ее трое детей — 25-летняя Ава, 21-летний Дикон и 12-летний Теннесси — провели праздничный вечер в уютном ресторане.

Уизерспун позировала вместе с сыновьями и дочерью на фоне большой украшенной елки в фойе заведения.

Риз Уизерспун с детьми
Риз Уизерспун с детьми. Фото: instagram.com/reesewitherspoon

А на другом фото Ава, Дикон и Теннесси улыбающиеся позировали вместе за столом.

Дети Риз Уизерспун - Ава, Теннеси и Дикон
Дети Риз Уизерспун — Ава, Теннеси и Дикон. Фото: instagram.com/reesewitherspoon

"Желаем всем вам веселых праздников и счастливого Рождества!" — подписала фото актриса.

На следующее утро семья снова собралась вместе за праздничным столом, но уже дома. Риз показалась на лестнице дома, украшенной рождественским декором, вместе с младшим сыном и их собаками.

Риз Уизерспун с младшим сыном
Риз Уизерспун с младшим сыном. Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Напомним, Риз Уизерспун родила дочь Аву и сына Дикона от актера Райана Филиппа, с которым была в браке девять лет. Младшего сына Теннеси актриса воспитывает вместе с агентом по поиску талантов Джимом Тотом, с которым развелась в прошлом году после 11 лет брака.

Ранее Алина Гросу показала, с кем встречала Рождество по возвращении в Украину.

Также Бритни Спирс впервые за два года встретилась со своими сыновьями на Рождество.

дети Голливуд фото Рождество актриса праздник

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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