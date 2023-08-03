Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Різ Візерспун офіційно розлучилась: на все про все пішло всього 4 місяці arrow

Різ Візерспун офіційно розлучилась: на все про все пішло всього 4 місяці

3 серпня 2023 10:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Різ Візерспун офіційно розлучилась: на все про все пішло всього 4 місяці
Голлівудська акторка Різ Візерспун з вже колишнім чоловіком. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Весною, одразу ж після святкування свого 47-річчя, голлівудська акторка Різ Візерспун приголомшила новиною про розлучення з чоловіком. Оскароносна акторка поставила крапку в романтичних стосунках з колишнім агентом з пошуку талантів Джимом Тотом прямісінько напередодні 12-ї річниці їхнього шлюбу. Тепер же стало відомо, що зіркова парочка офіційно розлучилась. 

Про це повідомляє видання Page Six.

Читайте також:

Подробиці розлучення 

На відміну від більшості голлівудських пар, які розлучаються роками, Різ та Джиму знадобилось трохи менш як чотири місяці. Експодружжя підписало угоду про розірвання шлюбу, згідно з судовими документами, які отримали місцеві таблоїди.

Візерспун і 53-річний колишній агент з пошуку талантів досягли надійної домовленості про опіку над своїм 10-річним сином Теннессі. Також в акторки є 23-річна донька Ава та 19-річний син Дікон від її першого чоловіка, актора Раяна Філіпа.

Хоча конкретні подробиці розлучення не були оприлюднені, схоже, що колишня пара підписала шлюбний договір перед весіллям у березні 2011 року. Інші причини такого швидкого розлучення американські таблоїди не знаходять.

Різ Візерспун з вже колишнім чоловіком та трьома дітьми. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Forbes оцінив статки Різ Візерспун у 440 млн доларів. Також ми розповідали, що ексдружина американського актора Кевіна Костнера з'їхала з його маєтку у крихітний будинок по сусідству.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

У приватній школі Ірпеня побили третьокласника, коли поруч стояла вчителька: інтерв'ю з мамою дитини

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз