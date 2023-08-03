Різ Візерспун офіційно розлучилась: на все про все пішло всього 4 місяці

Голлівудська акторка Різ Візерспун з вже колишнім чоловіком. Фото: Google

Весною, одразу ж після святкування свого 47-річчя, голлівудська акторка Різ Візерспун приголомшила новиною про розлучення з чоловіком. Оскароносна акторка поставила крапку в романтичних стосунках з колишнім агентом з пошуку талантів Джимом Тотом прямісінько напередодні 12-ї річниці їхнього шлюбу. Тепер же стало відомо, що зіркова парочка офіційно розлучилась.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Подробиці розлучення

На відміну від більшості голлівудських пар, які розлучаються роками, Різ та Джиму знадобилось трохи менш як чотири місяці. Експодружжя підписало угоду про розірвання шлюбу, згідно з судовими документами, які отримали місцеві таблоїди.

Візерспун і 53-річний колишній агент з пошуку талантів досягли надійної домовленості про опіку над своїм 10-річним сином Теннессі. Також в акторки є 23-річна донька Ава та 19-річний син Дікон від її першого чоловіка, актора Раяна Філіпа.

Хоча конкретні подробиці розлучення не були оприлюднені, схоже, що колишня пара підписала шлюбний договір перед весіллям у березні 2011 року. Інші причини такого швидкого розлучення американські таблоїди не знаходять.

Різ Візерспун з вже колишнім чоловіком та трьома дітьми. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Forbes оцінив статки Різ Візерспун у 440 млн доларів. Також ми розповідали, що ексдружина американського актора Кевіна Костнера з'їхала з його маєтку у крихітний будинок по сусідству.