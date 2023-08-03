Різ Візерспун офіційно розлучилась: на все про все пішло всього 4 місяці
Весною, одразу ж після святкування свого 47-річчя, голлівудська акторка Різ Візерспун приголомшила новиною про розлучення з чоловіком. Оскароносна акторка поставила крапку в романтичних стосунках з колишнім агентом з пошуку талантів Джимом Тотом прямісінько напередодні 12-ї річниці їхнього шлюбу. Тепер же стало відомо, що зіркова парочка офіційно розлучилась.
Про це повідомляє видання Page Six.
Подробиці розлучення
На відміну від більшості голлівудських пар, які розлучаються роками, Різ та Джиму знадобилось трохи менш як чотири місяці. Експодружжя підписало угоду про розірвання шлюбу, згідно з судовими документами, які отримали місцеві таблоїди.
Візерспун і 53-річний колишній агент з пошуку талантів досягли надійної домовленості про опіку над своїм 10-річним сином Теннессі. Також в акторки є 23-річна донька Ава та 19-річний син Дікон від її першого чоловіка, актора Раяна Філіпа.
Хоча конкретні подробиці розлучення не були оприлюднені, схоже, що колишня пара підписала шлюбний договір перед весіллям у березні 2011 року. Інші причини такого швидкого розлучення американські таблоїди не знаходять.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Forbes оцінив статки Різ Візерспун у 440 млн доларів. Також ми розповідали, що ексдружина американського актора Кевіна Костнера з'їхала з його маєтку у крихітний будинок по сусідству.