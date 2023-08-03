Риз Уизерспун официально развелась: на все про все ушло всего 4 месяца

Голливудская актриса Риз Уизерспун с уже бывшим мужем. Фото: Google

Весной, сразу же после празднования своего 47-летия, голливудская актриса Риз Уизерспун ошеломила новостью о разводе с мужем. Оскароносная актриса поставила точку в романтических отношениях с бывшим агентом по поиску талантов Джимом Тотом прямо накануне 12-летия их брака. Теперь же стало известно, что звездная парочка официально развелась.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Подробности развода

В отличие от большинства голливудских пар, которые разводятся годами, Риз и Джиму понадобилось чуть менее четырех месяцев. Экс-супруги подписали соглашение о расторжении брака, согласно судебным документам, которые получили местные таблоиды.

Уизерспун и 53-летний бывший агент по поиску талантов достигли надежной договоренности об опеке своего 10-летнего сына Теннесси. Также у актрисы есть 23-летняя дочь Ава и 19-летний сын Дикон от ее первого мужа, актера Райана Филиппа.

Хотя конкретные подробности развода не были обнародованы, похоже, что бывшая пара подписала брачный договор перед свадьбой в марте 2011 года. Другие причины столь быстрого развода американские таблоиды не находят.

Риз Уизерспун с уже бывшим мужем и тремя детьми. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Forbes оценил состояние Риз Уизерспун в 440 млн долларов. Также мы рассказывали, что экс-жена американского актера Кевина Костнера съхала из его имения в крошечный дом по соседству.