Ризатдинова рассказала, как парень не захотел с ней встречаться из-за ее внешности.

Гимнастка Анна Ризадинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/?hl=ru

Украинская гимнастка Анна Ризадинова имеет идеальную фигуру и успешную карьеру. Но, признается спортсменка, она знает о неудачах в личной жизни по собственному опыту.

Об этом Анна Ризатдинова рассказала в своем Instagram.

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Гимнастка рассказала, что на протяжении всей карьеры художественной гимнастки у нее на первом месте был спорт. Она проводила почти все свое время в зале и для нее показателем удачной тренировки были мокрые волосы и красный цвет лица.

"Однажды в таком виде я пошла на свидание. Конечно же, знакомство получилось не очень удачное. Парень мне понравился, но я не сразу поняла, почему симпатия была только с моей стороны. Лишь позже мне объяснили, что проблема была в моем внешнем виде. На тот момент весь мой мир состоял из спорта, я больше ничем не интересовалась и не понимала, что такое красота вне гимнастики. Это был болезненный урок, но он дал мне важный толчок", — говорит Ризатинова.

По словам гимнастки, это ей помогло понять, что многие девушки вокруг нее выглядят более привлекательно, поэтому гимнастка заинтересовалась уходом за собой.

"Впоследствии я заметила, что стала оглядываться вокруг, смотреть на других девушек, подражать им. Это была уже другая крайность, потому что начался период в жизни, когда я пыталась всем понравиться. Мне понадобилось время, чтобы понять, что девушка наиболее привлекательна, когда она кайфует сама от себя, ухаживает за собой, уверена в себе и знает себе цену, а не пытается походить на кого-то", — рассказала гимнастка.

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