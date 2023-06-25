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Ризатдинова рассказала, как парень не захотел с ней встречаться из-за ее внешности

25 июня 2023 17:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ризатдинова рассказала, как парень не захотел с ней встречаться из-за ее внешности.
Гимнастка Анна Ризадинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/?hl=ru
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинская гимнастка Анна Ризадинова имеет идеальную фигуру и успешную карьеру. Но, признается спортсменка, она знает о неудачах в личной жизни по собственному опыту.

Об этом Анна Ризатдинова рассказала в своем Instagram.

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Гимнастка рассказала, что на протяжении всей карьеры художественной гимнастки у нее на первом месте был спорт. Она проводила почти все свое время в зале и для нее показателем удачной тренировки были мокрые волосы и красный цвет лица.

"Однажды в таком виде я пошла на свидание. Конечно же, знакомство получилось не очень удачное. Парень мне понравился, но я не сразу поняла, почему симпатия была только с моей стороны. Лишь позже мне объяснили, что проблема была в моем внешнем виде. На тот момент весь мой мир состоял из спорта, я больше ничем не интересовалась и не понимала, что такое красота вне гимнастики. Это был болезненный урок, но он дал мне важный толчок",  говорит Ризатинова.

По словам гимнастки, это ей помогло понять, что многие девушки вокруг нее выглядят более привлекательно, поэтому гимнастка заинтересовалась уходом за собой.

"Впоследствии я заметила, что стала оглядываться вокруг, смотреть на других девушек, подражать им. Это была уже другая крайность, потому что начался период в жизни, когда я пыталась всем понравиться. Мне понадобилось время, чтобы понять, что девушка наиболее привлекательна, когда она кайфует сама от себя, ухаживает за собой, уверена в себе и знает себе цену, а не пытается походить на кого-то", — рассказала гимнастка.

 

Ранее стало известно, что дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур Таллула поборола анорексию. Девушка также страдала психическим расстройством дисморфией.

Напомним, певица Lizzo не смогла промолчать, увидев очередной хейтерский комментарий на своей странице в социальной сети. Звезда жестко ответила недоброжелателям.

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