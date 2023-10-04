Ризатдинова удивила шпагатом на железнодорожном вокзале

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Украинская гимнастка Анна Ризадинова продемонстрировала свою гибкость. Звезда показала вертикальный шпагат на перроне железнодорожного вокзала.

Видео спортсменка запостила в своем Instagram.

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Олимпийская призерша по художественной гимнастике Анна Ризадинова на видео позирует в шифоновом платье с принтом в вертикальном шпагате. В это время на перрон прибывает поезд. А в конце ветер чуть не сдувает с нее наряд.

"Ну такси точно уже остановится!".

"Тоже буду так делать на остановках".

"Я колебался, идти или не идти сегодня в зал. Видео мотивировало", — комментируют фоловеры видео.

Ранее гимнастка рассказала, что в спорте главное регулярность и привильная техника. Для хорошей фигуры не надо часами терпеть изнурительные тренировки.

"Миф о том, что для красивой фигуры нужно постоянно часами заниматься в спортзале, давно в прошлом. Если не хватает времени на полноценную тренировку, то даже 15-минутная зарядка поможет поддерживать форму, ведь самое главное — это правильная техника выполнения упражнений и регулярность. Добавьте в свой ежедневный график хотя бы короткую тренировку, и вы очень быстро заметите положительные изменения", — убеждена спортсменка.

Ранее Ризадинова рассказала о жизни после большого спорта.

Напомним, чемпионка Ризадинова топлесс позагорала в Барселоне.