Ризатдинова удивила шпагатом на железнодорожном вокзале
Украинская гимнастка Анна Ризадинова продемонстрировала свою гибкость. Звезда показала вертикальный шпагат на перроне железнодорожного вокзала.
Видео спортсменка запостила в своем Instagram.
Чемпионка поразила гибкостью
Олимпийская призерша по художественной гимнастике Анна Ризадинова на видео позирует в шифоновом платье с принтом в вертикальном шпагате. В это время на перрон прибывает поезд. А в конце ветер чуть не сдувает с нее наряд.
"Ну такси точно уже остановится!".
"Тоже буду так делать на остановках".
"Я колебался, идти или не идти сегодня в зал. Видео мотивировало", — комментируют фоловеры видео.
Ранее гимнастка рассказала, что в спорте главное регулярность и привильная техника. Для хорошей фигуры не надо часами терпеть изнурительные тренировки.
"Миф о том, что для красивой фигуры нужно постоянно часами заниматься в спортзале, давно в прошлом. Если не хватает времени на полноценную тренировку, то даже 15-минутная зарядка поможет поддерживать форму, ведь самое главное — это правильная техника выполнения упражнений и регулярность. Добавьте в свой ежедневный график хотя бы короткую тренировку, и вы очень быстро заметите положительные изменения", — убеждена спортсменка.
Ранее Ризадинова рассказала о жизни после большого спорта.
Напомним, чемпионка Ризадинова топлесс позагорала в Барселоне.