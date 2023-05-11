Роберт Де Ниро, которому 79 лет, показал фото одномесячной дочери и назвал имя

Голливудский актер Роберт Де Ниро. Фото: KARWAI TANG/WIREIMAGE

На днях голливудский актер Роберт Де Ниро, которому в августе исполнится 80 лет, объявил, что он стал отцом в седьмой раз. Оскароносная звезда долго интригу не держал и назвал пол и имя ребенка.

Это он сделал в эфире телепрограммы CBS Mornings.

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16 апреля этого года нынешняя возлюбленная актера, тренер по боевым искусствам Тиффани Чен, родила ему дочь. Звездная пара назвала ее Джиа Вирджиния Чен Де Ниро. Роберт показал, как выглядит маленькая девочка.

Дочь актера Роберта Де Ниро. Скриншот: Twitter/CBS Mornings

Роберт Де Ниро был дважды женат. В первом браке с актрисой Дайан Эбботт у него родилось двое детей — дочь Дрена и сын Рафаэль. Во втором, со светской львицей Грейс Хайтауэр, появились еще один сын и дочь. Также актер является отцом сыновей-близнецов, Джулиана и Аарона Кендрика, от бывшей возлюбленной Туки Смит.

Разница между старшим и младшим ребенком Де Ниро — 51 год.

Напомним, ранее мы писали, что британская актриса Бонни Райт, прославившаяся ролью Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, объявила о беременности. Также мы рассказывали, что беременная голливудская актриса Линдси Лохан впервые опубликовала фото уже большого животика.